Kampaň Každé vrece sa ráta vníma mesto Humenné pozitívne i s výstrahou

Humenné 5. mája (TASR) – Množstvo obyvateľov rôznych vekových kategórií sa zapojilo do štyri aprílové týždne trvajúcej kampane Každé vrece sa ráta, ktorej cieľom bolo vyčistiť verejné priestranstvá v meste Humenné od odpadkov. Jej výsledok vníma samospráva pozitívne, ale i s výstrahou. Pre TASR to uviedol Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.



"Podľa predbežných zrátaní môžeme hovoriť približne o 300 vreciach vyzbieraného odpadu. Číslo na jednej strane pozitívne poukazuje na vyčistenie prírody, opačne je však výstrahou, koľko odpadu človek úmyselne do prírody a blízkeho okolia vyhodí," priblížil s tým, že počet obyvateľov, ktorí sa do výzvy zapojili, mestu známy nie je, keďže nie všetci zaslali na mestský úrad aj fotografie dokumentujúce svoj výkon.



Podľa Škubových slov však odpadky z verejných priestranstiev zbierali "malí i veľkí, jednotlivci i skupiny" vrátane členov športových klubov pôsobiacich na území mesta, Humenského ochotníckeho divadla, poslaneckého klubu Odvážne Humenné či žiaci materských, základných a stredných škôl. "Do výzvy sa zapojil aj primátor Miloš Meričko so svojou rodinou," doplnil.



Ako dodal, samosprávu počet zapojených "milo prekvapil". "Teší nás veľký záujem detí, žiakov. Je ideálne, ak k ekológii vedú svoje deti rodičia, čo výzva Každé vrece sa ráta tiež potvrdila," uzavrel.