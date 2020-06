Kampaň Kunsthalle Bratislava priniesla videoarchív vizuálneho umenia

Bratislava 14. júna (TASR) - Výsledkom komunikačnej kampane Kunsthalle Bratislava (KHB), ktorú realizovali v mesiacoch nútenej karantény a zatvorených galerijných a muzeálnych inštitúcií, je videoarchív súčasného vizuálneho umenia. Do kampane #UmenieNaNule? sa zapojili umelci všetkých generácií, šírili ju prostredníctvom online médií, archivovaná je na webovom sídle KHB. TASR o tom informovala jej PR manažérka Lila Rose.



Kampaň mala udržať aktívny kontakt medzi umením a jeho divákmi prostredníctvom krátkych autorských videí. Spomedzi množstva oslovených sa do nej zapojilo celkovo 12 autorov, ktorí odpovedali na otázky v rámci ankety a zároveň dali nahliadnuť do svojich ateliérov. "Prípadne vytvorili vlastný kreatívny formát á la samostatné umelecké dielo," priblížila Rose kampaň zameranú na reflexiu umenia počas situácie vyvolanej šírením nového koronavírusu. Vďaka nej vznikol zaujímavý dobový videoarchív. Do reflexie a archivácie uplynulých mesiacov prispeli zdieľaním svojej tvorby a názormi Oto Hudec, Peter Rónai, Viliam Slaminka, Blažej Baláž, András Cséfalvay, Ján Triaška, Ivana Šáteková, Boris Sirka, Monika a Bohuš Kubinskí, Stano Masár a Rudolf Sikora.



"V rámci online kampane #UmenieNaNule? sme vytvorili videoseriál, v ktorom súčasní autori zostávajú v kontakte s publikom, komunikujú svoju aktuálnu tvorbu a hovoria o možných perspektívach umenia v karanténe," priblížila riaditeľka KHB Nina Vrbanová kampaň a napokon aj archív, ktorý vznikol a je viditeľný v autentickom posolstve autorov. "Jednotlivé príspevky umelcov sú hodnotné aj v hľadaní nových perspektív a formulovaní východísk pre oblasť umenia a kultúry," konštatujú iniciátori kampane.