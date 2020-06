Kampaň Les ukrytý v knihe absolvovali deti tento rok virtuálne

Zvolen 29. júna (TASR) – Celoslovenská kampaň, zameraná na zvýšenie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl prostredníctvom kníh s názvom Les ukrytý v knihe, sa v tomto roku preniesla do online prostredia. Do 10. ročníka kampane sa mohli školopovinné deti zapojiť v období od 20. apríla do 25. mája z prostredia svojich domovov.



Ako pre TASR uviedla Dagmar Sélešová z Národného lesníckeho centra – Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania (NLC – ÚLPV) Zvolen, ktoré je organizátorom projektu, za normálnych okolností deti základných škôl navštevujú knižnice, kde sa stretávajú s lesnými pedagógmi a spolu objavujú tajomstvá lesa čítaním z kníh, hrami a riešením rôznych úloh. "Mimoriadna situácia spojená s ochorením COVID-19 si vyžiadala realizáciu projektu v novej modifikovanej podobe. Knižnice nahradil virtuálny svet a do lesa sa deti mohli vybrať len s rodičmi a v prísnom režime, ktorý si vyžadovala situácia," priblížila.



Napriek tomu sa do projektu zapojilo 130 väčšinou mladších žiakov z celého Slovenska, vrátane školských kolektívov. Témou tohto roka bola história v podobe čítania slovenských povestí a návšteva hradu, ktorú v spolupráci s Krajskou knižnicou Ľ. Štúra vo Zvolene pripravilo NLC.



Úlohou detí bolo zaslať správne vyplnený pracovný list z prečítaného textu Povesť o Hrone od Márie Ďuríčkovej a fotografiu navštíveného hradu. "Krásne fotografie a milé slová nadšenia a záujmu o projekt boli dôkazom toho, že aj touto formou sa to dá realizovať. Všetky deti budú odmenené malým lesným darčekom," dodala Sélešová a zároveň poďakovala pedagógom, ktorí viedli a motivovali deti, všetkým knižniciam, ktoré pomohli deťom zapojiť sa do projektu, ale najmä rodičom, ktorí sa v tomto období stali asistentmi učiteľov a ukázalo sa, že vedú deti k láske k prírode.



Projekt realizuje NLC v spolupráci so štátnym podnikom Lesy SR.