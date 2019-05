Kampaň Nech sa páči, vodovodná má motivovať k zdravému pitnému režimu

Cieľom je motivovať deti, aby na pitie uprednostnili pitnú vodu z vodovodu pred sladenými, farbenými a sýtenými nápojmi a osvojili si tak správny, no najmä zdravý pitný režim.

Poprad 1. mája (TASR) – Pre žiakov základných škôl sa v stredu začala kampaň Nech sa páči, vodovodná. Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) a Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť tak chcú motivovať deti, aby na pitie uprednostnili pitnú vodu z vodovodu pred sladenými, farbenými a sýtenými nápojmi a osvojili si tak správny, no najmä zdravý pitný režim.



„Nech sa páči, vodovodná je nepriamo zameraná aj na rodičov a učiteľov základných škôl, aby si uvedomili, že deťom majú ponúkať to, čo je zdravé a nepodliehali reklame produktov, ktoré skôr škodia, než uhasia smäd. Práve títo dospelí by mali ísť deťom príkladom a uvedomiť si, že pitná voda z vodovodu najviac prospieva zdraviu,“ informovala o tom Adriana Bálintová z PR agentúry, ktorá zastupuje VVS.



Tá je podľa jej ďalších slov ideálna aj pre životné prostredie, pretože na jej konzumáciu stačí pohár a nekupuje sa v plastových fľašiach. „Kampaň Nech sa páči, vodovodná sa bude snažiť poskytnúť čo najviac prístupných a zrozumiteľných informácií práve deťom základných škôl, aby získali a osvojili si správne návyky,“ vysvetlila. Na sociálnych sieťach nájdu postupne štyri súťaže doplnené krátkymi videami, cieľom ktorých je vhodnou a nenásilnou formou pretlmočiť posolstvo zdravého pitného režimu.