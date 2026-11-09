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Kampaň Študentská kvapka krvi vyzýva mladých ľudí na darcovstvo
Sloganom 32. ročníka kapane je Najdôležitejšie rozhodnutie tvojho semestra.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Kampaň Študentská kvapka krvi, ktorá sa začína v pondelok, vyzýva mladých ľudí na dobrovoľné bezpríspevkové darcovstvo krvi. Odštartuje mobilným odberom krvi na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. TASR o tom informovali zo Slovenského Červeného kríža (SČK), ktorý kampaň organizuje.
Sloganom 32. ročníka kapane je „Najdôležitejšie rozhodnutie tvojho semestra“. Zámerom je, aby sa študenti vysokých škôl zamysleli nad tým, čo je v živote skutočne dôležité a urobili rozhodnutie, ktoré môže zachrániť ľudský život. Kampaň SČK potrvá do 20. novembra.
Sloganom 32. ročníka kapane je „Najdôležitejšie rozhodnutie tvojho semestra“. Zámerom je, aby sa študenti vysokých škôl zamysleli nad tým, čo je v živote skutočne dôležité a urobili rozhodnutie, ktoré môže zachrániť ľudský život. Kampaň SČK potrvá do 20. novembra.