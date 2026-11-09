Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. november 2026Meniny má Teodor
< sekcia Regióny

Kampaň Študentská kvapka krvi vyzýva mladých ľudí na darcovstvo

.
Na snímke darovanie krvi. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Sloganom 32. ročníka kapane je Najdôležitejšie rozhodnutie tvojho semestra.

Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Kampaň Študentská kvapka krvi, ktorá sa začína v pondelok, vyzýva mladých ľudí na dobrovoľné bezpríspevkové darcovstvo krvi. Odštartuje mobilným odberom krvi na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. TASR o tom informovali zo Slovenského Červeného kríža (SČK), ktorý kampaň organizuje.

Sloganom 32. ročníka kapane je „Najdôležitejšie rozhodnutie tvojho semestra“. Zámerom je, aby sa študenti vysokých škôl zamysleli nad tým, čo je v živote skutočne dôležité a urobili rozhodnutie, ktoré môže zachrániť ľudský život. Kampaň SČK potrvá do 20. novembra.
.

Neprehliadnite

Vo veku 86 rokov zomrel známy spisovateľ a scenárista Peter Jaroš

Bratislavské standing ovation pre Mariku Gombitovú

Otázka vzťahu k Slovensku rozdelila respondentov na polovicu

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Nedostatok zrážok zostáva vážnym problémom