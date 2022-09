Kampaň Zatoč s odpadom pokračuje s novinkami aj tento školský rok

Banská Bystrica 16. septembra (TASR) – Výchovno-vzdelávacia kampaň Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) pre žiakov, učiteľov a širokú verejnosť Zatoč s odpadom pokračuje s novinkami aj tento školský rok. Prostredníctvom desiatich mesačných výziev budú mať deti aj dospelí možnosť v reálnom živote zmeniť svoje každodenné návyky pri nakladaní s odpadmi.



Ako informuje hovorkyňa SAŽP Michaela Pšenáková, druhé kolo kampane prichádza s viacerými novinkami, samozrejmosťou je inovované znenie výziev. "Každá výzva má zároveň svojho odborného garanta, ktorý sa konkrétnej problematike dlhodobo venuje. Motiváciou k zapojeniu do kampane budú určite aj zaujímavé ceny, ktoré poskytnú garanti, SAŽP či Ministerstvo životného prostredia SR," uviedla.



Kampaň otvára septembrová výzva, ktorá sa odvíja od témy s názvom Systém verzus jednotlivec. Zameraná je na porovnanie vývoja spoločnosti z hľadiska tvorby a produkcie odpadov a na vysvetlenie pojmov lineárna a obehová ekonomika.



"Lineárna ekonomika rastu vychádza z falošnej viery v nevyčerpateľnosť zdrojov a neobmedzený rozmach ešte z čias priemyselnej revolúcie. V tomto ekonomickom režime bol odpad chcený a žiadaný," uviedla k najnovšej výzve Pšenáková.



"Naopak, obehový model ekonomiky je miliónmi rokov osvedčený prírodný spôsob hospodárenia, ktorý bude v najbližších desaťročiach našou stávkou na budúcnosť. Postupne rastie globálny tlak a úsilie o jeho etablovanie, príkladom je Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo," uviedla.



Aktuálna výzva je zameraná aj na to, aby ľudia vymenili klasickú hubku na umývanie riadu za hubku z lufu, ktorú je možné svojpomocne dopestovať. "Hubka z lufu je veľmi hygienická, dlho vydrží a nakoniec skončí v komposte, z ktorého sa dopestuje nová," priblížila hovorkyňa SAŽP.



Odborným garantom septembrovej výzvy je Inštitút cirkulárnej ekonomiky. Do výzvy sa zapája prostredníctvom registrácie na stránke https://www.ewobox.sk/sazp/zatoc-s-odpadom. Vyhodnotenie prebieha na tejto stránke každý mesiac.