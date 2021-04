Kampaňou Nehoď to za hlavu! apeluje PMP na udržovanie čistoty

Bratislava 22. apríla (TASR) – Sériu videí v rámci kampane Nehoď to za hlavu! natočil Petržalský mládežnícky parlament (PMP) pri príležitosti štvrtkového Dňa Zeme. Apeluje nimi na udržiavanie čistoty v našom bezprostrednom okolí, ako aj likvidáciu a prevenciu vzniku čiernych skládok. Zároveň ľuďom pripomína, že hoci si Deň Zeme pripomíname každoročne 22. apríla, týmto dňom by to končiť nemalo.



Členovia PMP veria, že natočené videá budú mať efekt a zmysel. Ako v jednom z nich podotkla členka pracovných skupín pre životné prostredie a infraštruktúru Miriam Slabá, tieto videá zrejme nenapravia odhadzovačov, ale môžu inšpirovať budúcich aktivistov. Každý môže i v čase pandémie, individuálne, pridať ruku k dielu, vyvetrať sa a zároveň vziať so sebou tyčku na zber odpadu a vrece, čím spojí príjemné s užitočným.



Mládežnícky parlament zároveň na území mestskej časti organizuje pravidelne "smeťozbery". "Efekt čistoty však nezvykne vydržať dlho a na rovnakom mieste obvykle treba o pár dní zorganizovať ďalšiu čistiacu akciu," poznamenala pre TASR predsedníčka PMP Bronislava Kováčiková. Pripomenula, že aktuálnou témou je v tejto súvislosti aj možnosť pripomienkovať návrh pre Európsku komisiu (EK), ktorý sa týka požiadavky vyhlásenia ekocídy, teda ničenia prírody, za zločin v kontexte medzinárodného práva.



Deň Zeme si každoročne 22. apríla pripomíname od roku 1970. Sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti 21. marca a oslavoval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý má ľudí upozorniť na vplyv ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach, ako zabrániť znečisťovaniu.