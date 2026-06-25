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Kampus Kolégia získal rozhodnutie pre stavbu ZŠ v Ivanke pri Dunaji
Vydanie územného rozhodnutia je pre nás vyvrcholením dlhoročného úsilia celého tímu, povedal rektor kolégia Martin Luterán.
Autor TASR
Bratislava/Ivanka pri Dunaji 25. júna (TASR) - Kampus Kolégia Antona Neuwirtha (KAN) získal územné rozhodnutie pre stavbu základnej školy (ZŠ) Citadela v Ivanke pri Dunaji. Budova bude disponovať deviatimi kmeňovými a tromi špecializovanými učebňami, jedálňou i ihriskom. TASR o tom informovali z KAN.
„Vydanie územného rozhodnutia je pre nás vyvrcholením dlhoročného úsilia celého tímu. Sme o krok bližšie k tomu, aby sme rodinám nielen v tomto regióne ponúkli formujúce prostredie pre ich deti a mladých,“ povedal rektor kolégia Martin Luterán.
Z KAN uviedli, že celková plánovaná investícia do projektu predstavuje približne 25 miliónov eur. Projekt je podľa nich rozdelený do viacerých etáp. Ako priblížili, prvá fáza zahŕňa výstavbu novej budovy ZŠ Citadela a infraštruktúry pre celý kampus v hodnote približne šiestich miliónov eur. Základný kameň pripravovaného projektu už koncom minulého roka požehnala aj hlava katolíckej cirkvi pápež Lev XIV.
„Vydanie územného rozhodnutia je pre nás vyvrcholením dlhoročného úsilia celého tímu. Sme o krok bližšie k tomu, aby sme rodinám nielen v tomto regióne ponúkli formujúce prostredie pre ich deti a mladých,“ povedal rektor kolégia Martin Luterán.
Z KAN uviedli, že celková plánovaná investícia do projektu predstavuje približne 25 miliónov eur. Projekt je podľa nich rozdelený do viacerých etáp. Ako priblížili, prvá fáza zahŕňa výstavbu novej budovy ZŠ Citadela a infraštruktúry pre celý kampus v hodnote približne šiestich miliónov eur. Základný kameň pripravovaného projektu už koncom minulého roka požehnala aj hlava katolíckej cirkvi pápež Lev XIV.