Kampus sa dostal medzi 32 nominovaných projektov na európsku cenu
Uchádza sa aj o cenu verejnosti.
Autor TASR
Trnava 10. apríla (TASR) - Rezidenčný a rozvojový program Kampus, ktorý zastrešuje Trnavský samosprávny kraj, sa zo stoviek prihlásených iniciatív zo strednej a východnej Európy dostal medzi 32 nominovaných projektov na európsku cenu za sociálne inovácie SozialMarie 2026. Uchádza sa aj o cenu verejnosti. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.
Cena SozialMarie patrí medzi najstaršie ocenenia v oblasti sociálnych inovácií v Európe. Udeľuje ju viedenská nadácia Unruhe Privatstiftung od roku 2005. O víťazoch rozhodne porota v máji vo Viedni, hlasovanie verejnosti potrvá do 16. apríla.
Kampus je zameraný na podporu vysokoškolákov a má prispieť k ich uplatneniu v regióne. „Cieľom je vytvárať podmienky, ktoré absolventom umožnia zostať a pracovať v kraji,“ uviedol Marek Krnáč z Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry (KIRA).
Program vznikol v roku 2018 ako iniciatíva súkromného sektora, v roku 2025 prešiel pod kraj prostredníctvom KIRA. Ide o ročný rezidenčný program pre študentov trnavských univerzít, ktorý ponúka ubytovanie, mentoring a pracovné stáže.
