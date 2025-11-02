< sekcia Regióny
Kamzík, jeden zo vstupov do lesoparku, prešiel za dva roky premenou
Mestské lesy dlhodobo pracujú na zlepšovaní hlavných vstupov do lesoparku - Kamzíka, Horárne Krasňany a Železnej studničky.
Autor TASR
Bratislava 2. novembra (TASR) - Kamzík, jeden z najnavštevovanejších vstupov do bratislavského lesoparku, prešiel za posledné dva roky výraznou premenou. Pribudol mobiliár, osvetlenie i atypická autobusová zastávka. Cieľom je premeniť toto miesto na kultivovanejšie, príjemnejšie a bezpečnejšie. TASR o tom informovali z Mestských lesov v Bratislave.
„Kamzík je miestom, kde sa počas celého roka stretávajú bežci, cyklisti, rodiny s deťmi aj seniori. V zime je jedným z mála miest, kde si ľudia môžu užiť sneh, zimné športy a sánkovanie, v lete zasa posedieť na promenáde, vychutnať si pokoj prírody alebo osviežiť sa v bufetoch,“ skonštatoval riaditeľ mestských lesov Marek Páva.
Zmenou prešiel aj vstup do tohto areálu, kde pribudla bezbariérová zastávka autobusu s atypickým prístreškom. Stojí pri vstupe do lesoparku, v blízkosti otočiska a parkoviska pre návštevníkov. Podľa mestskej organizácie je koncipovaná ako vstupný portál do lesoparku, teda otvorená do všetkých smerov a umiestnená na križovatke ciest a chodníkov.
Vozidlá sa hlavnému mestu podarilo presunúť na parkoviská, návštevníci sa môžu prepravovať rekreačnou linkou MHD. Vznikla tam tak promenáda, asfaltová cesta je po novom určená už len pre peších a cyklistov. Pribudli tiež miesta na sedenie, teda lavičky so stolom vyrobené z lokálneho dreva. Novinkou je aj špeciálne sedenie Meňavka, ktoré je zasadené do svahu.
