Kamzík sa mení krok za krokom
Nový mobiliár, vkusné verejné osvetlenie, sedenie Meňavka aj atypická autobusová zastávka.
Bratislava 20. októbra (OTS) - Jeden z troch najobľúbenejších vstupov do lesoparku prešiel v posledných dvoch rokoch viditeľnou premenou. Kamzík získal viac miest na sedenie, nové úsporné osvetlenie a atypickú autobusovú zastávku navrhnutú architektmi. Pribudlo aj nové sedenie vo svahu s výhľadom, ktoré nesie názov Meňavka.
Kamzík je jedným z hlavných vstupov do bratislavského lesoparku a ročne ho navštívi obrovské množstvo ľudí. Mestské lesy v Bratislave tu preto v uplynulom období uskutočnili viacero vylepšení, ktoré postupne vytvárajú príjemnejší a kultivovanejší priestor pre návštevníkov.
„Kamzík je miestom, kde sa počas celého roka stretávajú bežci, cyklisti, rodiny s deťmi aj seniori. V zime je jedným z mála miest v Bratislave, kde si ľudia môžu užiť sneh, zimné športy a sánkovanie, v lete zasa posedieť na promenáde, vychutnať si pokoj prírody alebo osviežiť sa v bufetoch. Preto sa ho snažíme postupne zlepšovať – pribúdajú nové lavičky a sedenia, moderné a úsporné osvetlenie, a dôležité sú aj bezbariérové prvky, ktoré sprístupňujú lesopark všetkým návštevníkom. Zároveň rozvíjame aj vzdelávacie miesta, napríklad Centrum ekovýchovy a naše lesnícke arborétum otvorené v roku 2023,“ hovorí Marek Páva, riaditeľ Mestských lesov v Bratislave.
Nové osvetlenie a autobusová zastávka
Výraznou zmenou prešiel vstup do tohto areálu. Pribudla tu bezbariérová zastávka autobusu s atypickým prístreškom, ktorá vznikla v spolupráci s Mestom Bratislava, Metropolitným inštitútom Bratislavy a Dopravným podnikom Bratislava. Navrhlo ju architektonické štúdio Pantograph. Zastávka stojí pri vstupe do lesoparku, v blízkosti otočiska a parkoviska pre návštevníkov. Je koncipovaná ako vstupný portál do lesoparku – otvorená do všetkých smerov a umiestnená na križovatke ciest a chodníkov.
„Nie je to tak dávno, čo autá parkovali priamo okolo bufetov a v úzkom priestore sa stretávali motorové vozidlá, rodiny s deťmi, cyklisti či turisti. Vznikali tu veľmi nebezpečné situácie. Vozidlá sa podarilo presunúť na parkoviská a návštevníci dostali možnosť dopraviť sa sem stále obľúbenejšou rekreačnou linkou MHD. Vznikla tu tak prirodzene promenáda, ktorú sa postupne snažíme robiť príjemnejšou, komfortnejšou a najmä bezpečnejšou pre všetkých,“ hovorí Jakub Mrva, viceprimátor pre životné prostredie.
Asfaltová cesta je po novom určená už len pre peších a cyklistov. Časť asfaltu nahradil povrch zo žulových kociek, ktorý aj vizuálne oddeľuje promenádu od obratiska. Výraznou zmenou je výmena starého verejného osvetlenia vrátane kabeláže za úspornejšie a estetickejšie svietidlá.
Nové miesta na oddych a mobiliár
Návštevníci môžu využiť aj viac miest na sedenie – pribudli áčkové sety, teda lavičky so stolom, vyrobené z lokálneho dreva vlastnou prácou zamestnancov Mestských lesov. Novinkou je aj špeciálne sedenie Meňavka. Je zasadené do svahu a poskytuje viac súkromia i pekné výhľady. Lavičky sú z masívneho dreva z lesoparku a názov odkazuje na tvar vykosenej plochy, ktorý bude ešte výraznejší počas jesene.
Do areálu pribudol aj nový mobiliár pre prevádzkovateľov bufetov – smetné koše sú zakomponované do dreveného obkladu, takže nerušia svojím vzhľadom a lepšie zapadajú do prírodného prostredia.
Postupná obnova vstupov do lesoparku
Mestské lesy dlhodobo pracujú na zlepšovaní hlavných vstupov do lesoparku – Kamzíka, Horárne Krasňany a Železnej studničky. Každý z nich prechádza postupnou obnovou s cieľom ponúknuť kvalitnejšie, kultivovanejšie a bezpečnejšie zázemie pre rekreáciu a oddych.
„Na Partizánskej lúke pribudla tento rok bezbariérová lávka, v Krasňanoch sme počas leta dokončili revitalizáciu areálu Horárne a Kamzík meníme krok za krokom. Aj malé zásahy – nové sedenia, svetlá či lavičky – majú veľký efekt na to, ako ľudia miesto vnímajú,“ uzatvára Marek Páva, riaditeľ Mestských lesov v Bratislave.
