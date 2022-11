Kamzíky v Tatrách sčítavali po prvý raz pomocou aplikácie

Tatranská Lomnica 7. novembra (TASR) - V slovenských a poľských Tatrách bude zimovať minimálne 1222 kusov kamzičej zveri. Na sčítavanie koncom októbra využila Správa Tatranského národného parku (TANAP) po prvý raz špeciálnu aplikáciu. TASR o tom informovala Jana Tomalová zo Správy TANAP so sídlom v Tatranskej Lomnici.



Za slovenské Tatry organizátori dospeli k číslu 858 kamzíkov, Tatrzański Park Narodowy nahlásil 364 kusov. Z celkového počtu 1222 bolo 98 tohtoročných a 82 minuloročných mláďat. Sčítavajúci spozorovali 176 capov a 338 samíc, ostatné jedince sa im rozpoznať nepodarilo.



Kamzíky sčítavali desiatky ochranárov aj lesníkov. "Bol relatívne slnečný, no napriek tomu chladný deň. Kamzíky sa vypásali prakticky celý čas, zdržiavali sa na paši, neboli ukryté pred slnkom. Mali sme len vysokú oblačnosť a slabý vetrík. Ideálnejšie podmienky si na sčítanie kamzíkov ani nevieme predstaviť," zhodnotila zoologička Správy TANAP Erika Feriancová.



Aplikáciu na sčítavanie v Tatrzańskom Parku Narodowom využili v tohtoročnom jarnom sčítaní, Slováci sa pridali túto jeseň. Zatiaľ čo donedávna trvalo spracovanie údajov niekoľko dní, po zavedení aplikácie hovoria tatranskí zoológovia o hodinách. Aplikácia by tiež mohla v budúcnosti poslúžiť pri monitoringu nielen živočíchov, ale aj rastlín a húb.



Kamzíky rátajú v TANAP dvakrát ročne, na jar a na jeseň. Jarné sčítanie je zamerané najmä na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné na monitoring počtu zveri pred zimou. Rekord si aj naďalej drží jeseň 2018, keď napočítali 1431 kamzíkov.