Kanál Manivier je kontaminovaný rádioaktivitou, tvrdí M. Daniška

Bratislava 26. septembra (TASR) - Kanál Manivier pretekajúci cez obec Žlkovce v okrese Hlohovec je kontaminovaný. Sú tam 100-násobne prekročené limity rádioaktivity. Tvrdí to Michal Daniška z občianskej iniciatívy Chceme zdravú krajinu. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS), ktorá prevádzkuje jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach, robila podľa Danišku v kanáli meranie rádioaktivity. Výsledky merania však nezverejnila. JAVYS pre TASR deklarovala, že vždy plnila a plní všetky národné a medzinárodné predpisy, a preto „nevidí dôvod komentovať takéto vyjadrenia“.



„My obyčajní ľudia sme museli prinútiť spoločnosť JAVYS, aby urobila merania rádioaktivity v tomto kanáli. Doteraz nechce zverejniť údaje, ktoré tam namerali,“ podotkol Daniška.



Hovorí tiež, že JAVYS na verejných prerokovaniach uviedla, že spaľuje 12 percent rádioaktívneho odpadu zo zahraničia. Avšak podľa dát, ktoré si Daniška vypýtal z Úradu jadrového dozoru, ide o 35 až 45 percent za posledných päť rokov. „V skutočnosti to je 865 ton rádioaktívnych kalov a sorbentov z jadrovej elektrárne z Talianska,“ poznamenal s tým, že sa majú uskutočňovať aj rokovania s ďalšími krajinami o spaľovaní rádioaktívneho odpadu.



Daniška kritizuje, že spoločnosť nechce zverejniť informácie o spaľovaní rádioaktívneho odpadu. Pomôcť by tomu podľa neho mohlo odtajnenie dokumentov o jadrovej energetike, ktoré tento týždeň avizoval minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).