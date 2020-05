Kanalizáciu poškodzujú obrúsky, ktoré časť obyvateľov splachuje

Stupava 16. mája (TASR) - Výzva, ktorou mesto Stupava požiadalo pred viac ako mesiacom svojich obyvateľov o to, aby nesplachovali predmety, ktoré do kanalizácie nepatria, sa zatiaľ minula účinkom. Samospráva na sociálnej sieti informuje o denných problémoch pri nútených opravách kanalizačných čerpadiel.



"Tento týždeň pracovníci Vodární a kanalizácií Stupava prekonali smutný rekord. Počas utorka totiž až trikrát opravovali čerpadlo na prečerpávacej stanici, ktorého poruchu spôsobujú vlhčené obrúsky," uviedla samospráva. Dodáva, že výjazdy a oprava čerpadiel na deviatich prečerpávacích staniciach stoja Stupavu mesačne 5000 eur, počas pandémie dokonca až 15.000 eur. "Dennodenne sa z každej prečerpávajúcej stanice vytiahne 20 až 50 kilogramov odpadu," oznamuje mesto.







Približuje ďalej, že tento servis oberá obyvateľov Stupavy ročne napríklad o dve nové detské ihriská, 100 vysadených stromov v uliciach alebo 500 metrov nového chodníka.



O rešpektovanie pravidiel toho, čo do kanalizácie patrí a čo nie, sa Stupava na svojich obyvateľov obrátila už začiatkom apríla. Prostredníctvom fotodokumentácie prezentovala, ako poškodzuje čerpadlá a kanalizačnú sieť nedisciplinovanosť niektorých obyvateľov, ktorí splachujú do toalety aj plienky, vlhčené utierky, rôzne druhy textílií či vylievajú vypálený olej.