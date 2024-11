Kanalizáciu v Holíči čaká rekonštrukcia za 1,4 milióna eur

Holíč 7. novembra (TASR) - Verejnú kanalizáciu na Ulici M. Nešpora v Holíči čaká rekonštrukcia. Plánovaná investícia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) je v približnej výške 1,4 milióna eur. Práce by mali vzhľadom na ich rozsah trvať od polovice novembra do septembra 2025. TASR to uviedol vedúci odboru komunikácie BVS Matúš Stračiak.



"Obmedzenia dynamickej a statickej dopravy sa počas prác budeme snažiť minimalizovať na nevyhnutný rozsah. Odporúčame dôsledne sledovať osadené dopravné značenie," priblížil Stračiak.



Vzhľadom na to, že ku kanalizácii sú pripojení producenti odpadových vôd, celá realizácia by mala prebiehať za plnej prevádzky kanalizácie. "Výstavba navrhovanej kanalizácie bude prebiehať po častiach, ktoré sa budú postupne uvádzať do prevádzky," informovalo mesto Holíč na sociálnej sieti.



Primátor Holíča Zdenko Čambal pre TASR uviedol, že na rekonštrukciu tejto kanalizácie čakali približne 15 rokov. Vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia v Holíči Lukáš Štefánik vysvetlil, že projektovú dokumentáciu zabezpečila samospráva v celkovej hodnote 17.400 eur.