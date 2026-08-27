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Kancelária Najvyššieho súdu SR vyhlásila súťaž na obnovu budovy
Predseda NS SR František Mozner považuje obnovu budovy za náročnejšiu cestu ako novú výstavbu, ale zároveň za jedinú, ktorá zachováva dané architektonické dielo pre ďalšie generácie.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Kancelária Najvyššieho súdu (NS) SR vyhlásila súťaž návrhov na obnovu historickej budovy na Župnom námestí v Bratislave. Tá poskytne sídlo Najvyššiemu súdu SR aj Najvyššiemu správnemu súdu (NSS) SR. TASR o tom informovali z kancelárie NS SR.
„Súťaž je verejná, anonymná a otvorená pre neobmedzený okruh účastníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Vyhlasovateľ predpokladá vyhlásenie výsledkov súťaže návrhov koncom roka 2026. S víťazným účastníkom súťaže návrhov bude následne vedené rokovanie s cieľom uzatvoriť zmluvu na spracovanie projektovej dokumentácie,“ priblížili.
Kancelária NS SR pripravovala súťaž v úzkej súčinnosti s Kanceláriou NSS SR. Inštitúcie zosúladili vecné, prevádzkové aj priestorové požiadavky na obnovu budovy a dohodli sa na spoločnej realizácii projektu. Súťažné podmienky vyhlasovateľ nechal overiť Slovenskou komorou architektov. „Kancelária NS SR predložila kompletnú dokumentáciu na posúdenie koncom apríla 2026 a proces overovania zahŕňal niekoľko kôl pripomienok a revízií s cieľom zabezpečiť korektný a transparentný priebeh súťaže voči všetkým zúčastneným stranám. Podmienky súťaže boli schválené odbornou porotou 17. augusta 2026 a následne ich Slovenská komora architektov overila 25. augusta 2026,“ ozrejmili z NS SR.
Predseda NS SR František Mozner považuje obnovu budovy za náročnejšiu cestu ako novú výstavbu, ale zároveň za jedinú, ktorá zachováva dané architektonické dielo pre ďalšie generácie. „Preto sme trvali na tom, aby súťaž prešla aj overením Slovenskou komorou architektov, keďže chceme mať istotu, že spĺňa najvyššie odborné štandardy,“ dodal.
„Súťaž je verejná, anonymná a otvorená pre neobmedzený okruh účastníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Vyhlasovateľ predpokladá vyhlásenie výsledkov súťaže návrhov koncom roka 2026. S víťazným účastníkom súťaže návrhov bude následne vedené rokovanie s cieľom uzatvoriť zmluvu na spracovanie projektovej dokumentácie,“ priblížili.
Kancelária NS SR pripravovala súťaž v úzkej súčinnosti s Kanceláriou NSS SR. Inštitúcie zosúladili vecné, prevádzkové aj priestorové požiadavky na obnovu budovy a dohodli sa na spoločnej realizácii projektu. Súťažné podmienky vyhlasovateľ nechal overiť Slovenskou komorou architektov. „Kancelária NS SR predložila kompletnú dokumentáciu na posúdenie koncom apríla 2026 a proces overovania zahŕňal niekoľko kôl pripomienok a revízií s cieľom zabezpečiť korektný a transparentný priebeh súťaže voči všetkým zúčastneným stranám. Podmienky súťaže boli schválené odbornou porotou 17. augusta 2026 a následne ich Slovenská komora architektov overila 25. augusta 2026,“ ozrejmili z NS SR.
Predseda NS SR František Mozner považuje obnovu budovy za náročnejšiu cestu ako novú výstavbu, ale zároveň za jedinú, ktorá zachováva dané architektonické dielo pre ďalšie generácie. „Preto sme trvali na tom, aby súťaž prešla aj overením Slovenskou komorou architektov, keďže chceme mať istotu, že spĺňa najvyššie odborné štandardy,“ dodal.