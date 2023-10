Kancelária NR SR eviduje praskliny v časti hradného múru

Bratislava 22. októbra (TASR) - Kancelária Národnej rady (NR) SR, ktorá má v správe Bratislavský hrad a jeho okolie, eviduje praskliny v časti hradného múru nad Žigmundovou bránou. Developer Vydrica Development však odmieta, že by medializované informácie o poškodení chodníkov a odklone múru v areáli hradu súviseli s výstavbou jeho projektu v podhradí. Zadokumentované mali byť už v roku 2014, teda päť rokov pred začiatkom stavebnej činnosti. Podľa Kancelárie NR SR nejde o havarijný stav. Uviedli to pre TASR.



"Keďže k dnešnému dňu z dokumentov a meraní, ktoré má Kancelária NR SR k dispozícii, nie je možné jednoznačne určiť príčiny vzniku prasklín a posunov, iniciuje ďalšie rokovania s odborníkmi na danú problematiku," skonštatoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou s tým, že pripravuje doplnenie podkladov pre ďalšie relevantné odborné stanoviská a znalecké posudky.



Zaznamenaný problém sa bude odstraňovať stavebným riešením, ktoré odsúhlasí odborne spôsobilá osoba. V prípade, ak by sa preukázala príčinná súvislosť s činnosťou iného subjektu na hradnom kopci, náklady na sanáciu si bude Kancelária NR SR nárokovať od daného subjektu. "Podľa odborných vyjadrení statikov nejde v prípade tejto poruchy o havarijný stav a návštevníci areálu hradu nie sú ohrození," deklaruje odbor komunikácie s tým, že kontrolné merania posunov v dohodnutých bodoch vykonáva nezávisle Kancelária NR SR i developer.



Developer v tejto súvislosti uisťuje, že stav zachytený na medializovaných fotografiách v uplynulých dňoch nesúvisí s projektom Vydrica. Argumentuje pasportizáciou verejných priestorov z roku 2014, ktorá zobrazené praskliny v dlažbe a odklon hradného múru zdokumentovala už vtedy, teda niekoľko rokov predtým, ako sa začalo so samotnou výstavbou.



"Uvedený nevyhovujúci stav potvrdila aj opakovaná pasportizácia objektov v území v roku 2022, ktorú sme zrealizovali v súvislosti s prebiehajúcimi prácami na spevňovaní hradného brala nad prvou etapou projektu Vydrica," poznamenal Pavel Baslík zo spoločnosti Lucron a zástupca Vydrica Development.



Deklaruje, že s Kanceláriou NR SR spoločnosť priebežne komunikuje a spolupracuje počas celej výstavby projektu. Rovnako tak developer pravidelne monitoruje a vyhodnocuje skalný masív nad projektom v súvislosti s realizovaným spevňovaním hradného brala aj výstavbou projektu. "Neevidujeme žiadne deformácie alebo posuny," podotkol Baslík zdôrazňujúc, že stabilizácia, ktorá je súčasťou výstavby projektu, priniesla oproti minulosti omnoho lepšiu stabilitu hradného brala. "A tým aj vyššiu bezpečnosť celej lokality," dodal.



Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Bratislava zatiaľ na otázky TASR neodpovedal.