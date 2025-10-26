< sekcia Regióny
Kancelária prezidenta: Na zámočku Hohenlohe ukončujú vonkajšie práce
Lovecký zámoček Hohenlohe dalo postaviť pruské knieža Christian Kraft Hohenlohe-Öhringen v 80. rokoch 19. storočia.
Autor TASR
Bratislava 26. októbra (TASR) - Na loveckom zámočku Hohenlohe v Tatranskej Javorine finišujú vonkajšie práce. Tie pozostávajú z nových dažďových rigolov a odvetrávacích kanálov, dažďovej kanalizácie zo striech a okolia, rekonštrukcie splaškovej kanalizácie, obnovy chodníkov, komunikácií a parkovísk, nového hospodárskeho objektu pre údržbu a sklad techniky. Na sociálnej sieti o tom informovala Kancelária prezidenta (KP) SR.
„Po viac než 140 rokoch však vlhkosť a zatekajúce pivnice poškodzovali jeho základy. Bolo potrebné zodpovedne pristúpiť k opatreniam, aby nevznikli ďalšie škody na tejto národnej kultúrnej pamiatke,“ priblížila prezidentská kancelária, ktorá začala projekt na zabezpečenie ochrany tejto stavby.
Lovecký zámoček Hohenlohe dalo postaviť pruské knieža Christian Kraft Hohenlohe-Öhringen v 80. rokoch 19. storočia. Hostil európsku aristokraciu a od roku 2004 tu hlavy štátu podľa KP SR prijali viacero zahraničných hostí.
Pôvodná podoba loveckého zámočku sa zachovala dodnes a v interiéri je aj značná časť pôvodného vybavenia vrátane ďalekohľadu od mníchovského optika Jacoba Merza, loveckých trofejí, zbraní, fotografií, obrazov a gongu na zvolávanie spoločenských udalostí. Viaceré predmety putovali do nemeckého sídla rodiny Hohenlohe na zámku Neuenstein, veľa artefaktov sa však stratilo v období pred rokom 1989. Zámoček pruského kniežaťa je národnou kultúrnou pamiatkou od roku 2009.
