Streda 6. máj 2026
Kancelária prezidenta SR pokračuje vo výstavách v Sale Terrena

Od mája si návštevníci môžu pozrieť novú výstavu slovenského vizuálneho umelca Jaroslava Šuleka s názvom Krása a nekonečnosť.

Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Kancelária prezidenta SR pokračuje v obnovenej tradícii umeleckých výstav v priestoroch Sala Terrena Prezidentského paláca. Od mája si návštevníci môžu pozrieť novú výstavu slovenského vizuálneho umelca Jaroslava Šuleka s názvom Krása a nekonečnosť. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

„Výstava nadväzuje na predchádzajúce prezentácie slovenských autorov a je súčasťou dlhodobého zámeru systematicky podporovať domácu umeleckú tvorbu. Projekt zároveň vytvára priestor na prezentáciu rôznorodých umeleckých prístupov a generácií autorov v reprezentatívnych priestoroch Prezidentského paláca,“ podotkli z kancelárie.

Tvorba Šuleka sa pohybuje na pomedzí neosurrealizmu a experimentálnej maľby, pričom autor vo svojich dielach prepája reálne a imaginatívne prvky. V jeho obrazoch sa stretáva živé s neživým, racionálne s iracionálnym a krása s kontrastom, čím reflektuje súčasný svet a vnútorné prežívanie človeka. „Som rád, že môžem mať samostatnú výstavu obrazov v krásnych priestoroch Prezidentského paláca. Na Slovensku samostatne vystavujem po dlhých 14 rokoch po výstavách v zahraničí, najmä v Číne. Názov výstavy som zvolil Krása a nekonečnosť. Krása ako elegancia, ľahkosť bytia, niečo čo nás dokáže potešiť, rozveseliť, a nekonečnosť ako niečo hlboké, vzdialené, priestor pre našu fantáziu a sny. Verím, že táto výstava návštevníkov osloví a dodá im veľa pozitívnej energie,“ uviedol maliar.

Výstavu si záujemcovia môžu pozrieť v rámci prehliadky Prezidentského paláca po predchádzajúcom prihlásení.

„V rámci ďalších mesiacov predstavia svoje diela hendikepovaní umelci a od septembra Kovačické insitné umenie, ktoré je zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO,“ avizovali z kancelárie.
