Kancelária prezidenta: Verejnosť bude môct v paláci darovať krv
Prezidentskú kvapku krvi každoročne organizuje KP SR v spolupráci s NTS SR, a to prostredníctvom tzv. mobilnej odberovej jednotky.
Bratislava 13. marca (TASR) - V piatok 12. júna sa pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi uskutoční tradičná Prezidentská kvapka krvi v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) SR. Verejnosť tak bude môcť opäť darovať krv v Prezidentskom paláci v Bratislave, a to v čase od 8.00 h do 13.00 h. TASR o tom informovali z Kancelárie prezidenta (KP) SR.
„Záujemcovia o darovanie krvi sa musia vopred registrovať prostredníctvom odberného pracoviska Národnej transfúznej služby SR v bratislavskom Ružinove na telefónnom čísle 0911 326 011, a to počas pracovných dní v čase od 7.00 do 14.00 h,“ uviedli. Ako doplnili, počet dobrovoľných darcov je limitovaný na 100.
Prezidentskú kvapku krvi každoročne organizuje KP SR v spolupráci s NTS SR, a to prostredníctvom tzv. mobilnej odberovej jednotky. Prvýkrát sa mobilný odber v sídle hlavy štátu uskutočnil v roku 2020 a v tejto tradícii sa pokračuje aj počas funkčného obdobia prezidenta SR Petra Pellegriniho.
