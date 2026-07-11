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Kancelária správy pohrebísk v Trnave prechádza rekonštrukciou
Rekonštrukcia kancelárskych priestorov cintorínskych služieb predstavuje významný krok k skvalitneniu služieb pre verejnosť.
Autor TASR
Trnava 11. júla (TASR) - Kancelária správy pohrebísk na Kamennej ceste v Trnave prechádza rekonštrukciou. Výsledkom má byť nové klientske centrum, ktorého dokončenie je naplánované na október tohto roka. Informovala o tom hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová.
„Rekonštrukcia kancelárskych priestorov cintorínskych služieb predstavuje významný krok k skvalitneniu služieb pre verejnosť. V podstate ide o vybudovanie nového moderného klientskeho centra, ktoré umožní komfortnejšie, dôstojnejšie a efektívnejšie vybavovanie všetkých agend,“ uviedol správca cintorínov Dušan Opletal z oddelenia cintorínskych služieb.
Klientske centrum bude slúžiť nielen na vybavovanie záležitostí súvisiacich s pohrebnými obradmi, ale aj na riešenie nájomných zmlúv, vydávanie povolení, podávanie žiadostí, prijímanie podnetov a sťažností či poskytovanie ďalších služieb spojených so správou cintorínov.
„Pri návrhu priestorov bol kladený dôraz predovšetkým na diskrétnosť a súkromie klientov, ktorí často prichádzajú v náročných životných situáciách. Centrum preto bude disponovať štyrmi samostatnými klientskymi pracoviskami, ktoré umožnia individuálny a citlivý prístup ku každému návštevníkovi,“ uviedli z trnavskej radnice.
„Rekonštrukcia kancelárskych priestorov cintorínskych služieb predstavuje významný krok k skvalitneniu služieb pre verejnosť. V podstate ide o vybudovanie nového moderného klientskeho centra, ktoré umožní komfortnejšie, dôstojnejšie a efektívnejšie vybavovanie všetkých agend,“ uviedol správca cintorínov Dušan Opletal z oddelenia cintorínskych služieb.
Klientske centrum bude slúžiť nielen na vybavovanie záležitostí súvisiacich s pohrebnými obradmi, ale aj na riešenie nájomných zmlúv, vydávanie povolení, podávanie žiadostí, prijímanie podnetov a sťažností či poskytovanie ďalších služieb spojených so správou cintorínov.
„Pri návrhu priestorov bol kladený dôraz predovšetkým na diskrétnosť a súkromie klientov, ktorí často prichádzajú v náročných životných situáciách. Centrum preto bude disponovať štyrmi samostatnými klientskymi pracoviskami, ktoré umožnia individuálny a citlivý prístup ku každému návštevníkovi,“ uviedli z trnavskej radnice.