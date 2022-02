Trnavský kraj má v Bruseli vytvorené zázemie na presadzovanie záujmov

Trnava 4. februára (TASR) - Zastúpenie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v Bruseli si počas svojho dvojročného pôsobenia vytvorilo zázemie na presadzovanie záujmov kraja na pôde európskych inštitúcií. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Vďaka aktivitám kancelárie sa stala samospráva aj členom viacerých združení regiónov. "Podarilo sa etablovať, nadviazať kontakty a realizovať aktivity, ktoré pomáhajú k zlepšeniu postavenia Trnavského kraja v Európskej únii. Vďaka prítomnosti v centre diania a členstvu v združeniach si vymieňame skúsenosti a máme prístup k informáciám. TTSK presadzuje myšlienku vytvorenia samostatného fondu pre regióny s výrazným automobilovým priemyslom po vzore európskeho fondu venovaného uhoľným regiónom," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



V tejto súvislosti sa samospráva nedávno stala členom Európskeho výboru regiónov s automobilovým priemyslom CoRAI (Committee of The Regions Automotive Intergroup) a aktívne sa zapája do prípravy vzniku Združenia automobilových zručností ASA (Automotive Skills Alliance). "Na príprave na transformáciu automobilového priemyslu spolupracujeme s deviatimi regiónmi z Francúzska, Nemecka, Španielska, Švédska či Talianska. Cieľom je vytvoriť päť pilotných regionálnych projektov. Prioritou bude nastaviť vzdelávacie a tréningové programy, aby obyvatelia mohli pracovať v zelenších a bezuhlíkových odvetviach," doplnila zástupkyňa TTSK v Bruseli Michaela Paľašová.



O činnosti Zastúpenia TTSK v Bruseli v predchádzajúcom roku budú informovaní krajskí poslanci na najbližšom rokovaní zastupiteľstva v stredu 9. februára o 13.00 h.