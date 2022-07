Kancelária zastúpenia Trnavského kraja v Bruseli je už otvorená

Trnava/Brusel 4. júla (TASR) - Kanceláriu svojho zastúpenia v Bruseli otvoril Trnavský samosprávny kraj (TTSK) oficiálne počas 150. plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov v závere júna. Sídli v rovnakej budove ako zastúpenia Bratislavského a Košického samosprávneho kraja. Predseda TTSK Jozef Viskupič považuje za dôležité, že svoje záujmy môže kraj presadzovať v centre politického diania Európy.



"K slávnostnému otvoreniu našej bruselskej kancelárie sme pre pandemické obmedzenia pristúpili minulý týždeň. Zviditeľňujeme tak potenciál kraja v oblasti cestovného ruchu alebo výskumu a inovácií, ktorý nachádza pochopenie v Európskom výbore regiónov. Nadviazali sme cenné kontakty, ktoré využívame v prospech rozvoja. Vďaka pôsobeniu našej kancelárie sme sa zapojili do medzinárodných sietí regiónov, ktoré nám umožňujú zvýšiť náš vplyv na rozhodnutia európskych inštitúcií," uviedol Viskupič. TTSK získava tiež, ako dodal, informácie o príležitostiach na spoluprácu alebo európske zdroje, ktoré sprostredkúva viacerým socioekonomickým partnerom v regióne. Na otvorení sa zúčastnili viacerí europoslanci a zástupcovia inštitúcií Európskej únie, diplomatických misií, regiónov či ich združení.



V rámci pracovnej cesty do Bruselu sa Viskupič stretol so slovenskými europoslancami Petrom Pollákom a Ivanom Štefancom, s ktorými preberali možnosti spolupráce. Spolu so zástupcom predsedu Józsefom Berényim sa zúčastnili na stretnutí slovenskej a českej národnej delegácie v Európskom výbore regiónov, kde diskutovali o piatich prioritách českého predsedníctva Rady EÚ, a aj na ďalších stretnutiach.