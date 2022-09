Kandidát na post primátora Detvy B. Baran by chcel rozvíjať turizmus

Detva 28. septembra (TASR) – Začať hýbať mesto vpred i rozvíjať cestovný ruch pod Poľanou patria medzi priority kandidáta na post primátora mesta Detva Branislava Barana. Ako povedal TASR, do jesenných komunálnych volieb ide ako nezávislý, bez podpory politických strán.



Pripomenul, že kandidovať sa rozhodol z viacerých dôvodov. "Hlavným je ten, že mesto stagnuje a prestupuje na mieste. Potenciál, ktorý má, sa nevyužíva," zdôraznil Baran, ktorý je v súčasnosti poslancom detvianskeho zastupiteľstva. "Počas môjho pôsobenia v mestskom parlamente vidím, aké sú problémy obyvateľov a ako sa dajú riešiť," podotkol. Dodal, že niektoré podnety ho prinútili uvažovať, či sa mesto uberá správnym smerom.



Kandidát na post primátora tvrdí, že mesto Detva má perspektívu rozvíjať sa v oblasti cestovného ruchu. "Začína byť atraktívne pre ľudí z neďalekých miest, z Banskej Bystrice či zo Zvolena," spomenul a doplnil, že títo občania začali kupovať pozemky v meste i na lazoch. "Bohužiaľ, na výstavbu ich pripravujú súkromní investori a nie mesto. Z toho následne vznikajú problémy s nedostatočne pripravenou infraštruktúrou," konštatoval. Podľa neho po plánovanom dokončení diaľnice do Lučenca a aj do Zvolena by mestu ešte viac stúpla atraktívnosť.



Poznamenal, že počet obyvateľov mesta pod Poľanou sa v posledných rokoch znížil. "Aj príchodom nových obyvateľov z okolia by sa dal zvýšiť a pre Detvu by to bolo prínosom," uviedol. Pripustil však, že na druhej strane by bolo potrebné budovať infraštruktúru. Patria sem zvyšovanie kapacít v materských školách, budovanie miestnych komunikácií, služieb i príchod lekárov. Svoj tím mestských poslancov, s ktorými ide do volieb, kandidát nemá.



O post primátora mesta Detva sa uchádzajú štyria kandidáti. Okrem Barana sú to ďalší mestskí poslanci Slavomír Ciglan a Jozef Výbošťok. Štvrtým kandidátom je súčasný primátor Ján Šufliarský.