Kandidát na post primátora Zvolena D. Pinka by chcel mesto oživiť

Zvolen 12. októbra (TASR) – Posunúť mesto vpred a využívať jeho potenciál sú priority Doda Pinku, kandidáta na post primátora mesta Zvolen. Ako povedal pre TASR, do jesenných komunálnych volieb ide ako nezávislý.



Pripomenul, že kandidovať sa rozhodol z viacerých dôvodov. "Zvolen je v strede Slovenska, preto má výhodnú polohu na realizácie vo viacerých oblastiach," spomenul s tým, že jeho potenciál sa podľa neho vôbec nevyužíva. "Máme 37 minerálnych prameňov, turistické zaujímavosti i kráľovský zámok priamo na námestí," podotkol. Konštatoval, že rozvoju Zvolena sa nevenuje pozornosť, chýba mu infraštruktúra a jeho aktivity nie sú dostatočne prezentované verejnosti. Ako problematickú tiež vníma starostlivosť o majetok a služby mesta. Vyhodnotil, že chýba aj otvorená a dostatočná komunikácia projektov a aktivít.



Pinka tvrdí, že by chcel naštartovať zmeny, oživiť mesto, vylepšiť projekty, ktoré stagnujú, a naštartovať nové. "Je toho veľa, čo doteraz nedostalo priestor, čo môže fungovať, napredovať a rozvíjať sa," zdôraznil.



Poznamenal, že počet obyvateľov Zvolena sa v posledných rokoch znížil. "Väčšina mladých ľudí odchádza hľadať lepšie podmienky do iných miest a do zahraničia. Ceny nehnuteľností i prostredie ich ťahajú viac do periférií okresu," zhrnul s tým, že prirodzený nárast pre nízku pôrodnosť nie je. Podľa jeho slov sa dajú vytvoriť podmienky, aby sa trend úbytku zvrátil. "Je však za tým veľa práce na viacerých úrovniach," uviedol. Dodal, že je možné vytvoriť nové pracovné miesta, dostupné bývanie pre mladých či efektívne hospodáriť. Deklaroval, že je pripravený na spoluprácu so všetkými zvolenými zástupcami občanov.



Mesto Zvolen bude mať po jesenných komunálnych voľbách zmenu na poste primátora mesta. O jeho kreslo sa okrem Pinku uchádzajú piati kandidáti, súčasná primátorka Lenka Balkovičová svoj post obhajovať nebude.