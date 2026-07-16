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Kandidát na predsedu Košického kraja deklaroval priority pre Abov
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Autor TASR
Čaňa 16. júla (TASR) - Svoje priority a záväzky pre región Abov v prípade úspechu vo voľbách deklaroval kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Igor Šimko vo štvrtok v obci Čaňa v okrese Košice-okolie. Priradil k nim napomáhanie investícii automobilky Volvo a budovaniu priemyselného parku Valaliky so vznikom tisícok pracovných miest. K jeho prioritám patrí aj systematická obnova mostov a ciest, integrovaný dopravný systém prímestskej a mestskej dopravy či rozvoj turizmu. Šimko je poslancom parlamentu za Hlas-SD a splnomocnencom vlády pre rozvoj východného Slovenska, v krajských voľbách kandiduje za Hlas-SD s podporou Smeru-SD.
„Chcem jednoznačne prehlásiť, že ako predseda KSK budem určite robiť maximum preto a dodržím všetky záväzky, ktoré plynú z memoranda medzi štátom, samosprávnym krajom, ale aj samosprávami a kýmkoľvek, kto je v tomto území a má dotiahnuť do konca finálny počet pracovných miest,“ uviedol k investícii automobilky Volvo. Naplnenie záväzkov sa týka aj prevzatia novej cestnej infraštruktúry pri priemyselnom parku, ktorú vybudoval štát, do vlastníctva a správy KSK.
Monitorovanie technického stavu mostov v okrese a kraji má byť podľa Šimka aj s využitím mostných čiat, umelej inteligencie a ďalších metód v spolupráci so statikmi a Technickou univerzitou v Košiciach.
V prípade už realizovaného geotermálneho vrtu v Čižaticiach sa vyjadril za jeho využitie. „Môžeme mať rôzne názory na akvaparky a podobné investície v tejto oblasti, ale ak už bolo investované do Čižatíc, treba jednoznačne podporiť dobudovanie druhého vrtu, dobudovanie celkového cyklu a využitie potenciálu zeme na tepelné účely - či je to priemysel, či je to turizmus,“ povedal. Potrebné je podľa neho podporiť vyhľadávanie geotermálnych lokalít aj v iných oblastiach okresu a ich využitie na maximum.
Ako priority deklaroval aj zdravotnú a sociálnu starostlivosť, pomoc obciam pri budovaní infraštruktúry, pri vzniku tzv. hliadok bezpečnosti, či otočenie pomeru krajských eurofondov a výdavkov v prospech okresov a regiónov. Šimka na brífingu podporili viacerí starostovia z okresu Košice-okolie. Dohody s obyvateľmi Košického kraja, v ktorých sa zaväzuje k prioritám pre jednotlivé regióny, už Šimko podpísal v utorok (14. 7.) v Michalovciach pre Dolný Zemplín a v stredu (15. 7.) v Rožňave pre Gemer.
Kandidatúru na predsedu KSK ohlásili okrem Šimka aj súčasný predseda Rastislav Trnka ako nezávislý kandidát, Marián Porvažník s podporou koalície PS, SaS, Hnutie Slovensko, KDH, Za ľudí, Demokrati, OKS a DS-ODS, a podnikateľ Džemal Kodrazi ako nezávislý kandidát.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
„Chcem jednoznačne prehlásiť, že ako predseda KSK budem určite robiť maximum preto a dodržím všetky záväzky, ktoré plynú z memoranda medzi štátom, samosprávnym krajom, ale aj samosprávami a kýmkoľvek, kto je v tomto území a má dotiahnuť do konca finálny počet pracovných miest,“ uviedol k investícii automobilky Volvo. Naplnenie záväzkov sa týka aj prevzatia novej cestnej infraštruktúry pri priemyselnom parku, ktorú vybudoval štát, do vlastníctva a správy KSK.
Monitorovanie technického stavu mostov v okrese a kraji má byť podľa Šimka aj s využitím mostných čiat, umelej inteligencie a ďalších metód v spolupráci so statikmi a Technickou univerzitou v Košiciach.
V prípade už realizovaného geotermálneho vrtu v Čižaticiach sa vyjadril za jeho využitie. „Môžeme mať rôzne názory na akvaparky a podobné investície v tejto oblasti, ale ak už bolo investované do Čižatíc, treba jednoznačne podporiť dobudovanie druhého vrtu, dobudovanie celkového cyklu a využitie potenciálu zeme na tepelné účely - či je to priemysel, či je to turizmus,“ povedal. Potrebné je podľa neho podporiť vyhľadávanie geotermálnych lokalít aj v iných oblastiach okresu a ich využitie na maximum.
Ako priority deklaroval aj zdravotnú a sociálnu starostlivosť, pomoc obciam pri budovaní infraštruktúry, pri vzniku tzv. hliadok bezpečnosti, či otočenie pomeru krajských eurofondov a výdavkov v prospech okresov a regiónov. Šimka na brífingu podporili viacerí starostovia z okresu Košice-okolie. Dohody s obyvateľmi Košického kraja, v ktorých sa zaväzuje k prioritám pre jednotlivé regióny, už Šimko podpísal v utorok (14. 7.) v Michalovciach pre Dolný Zemplín a v stredu (15. 7.) v Rožňave pre Gemer.
Kandidatúru na predsedu KSK ohlásili okrem Šimka aj súčasný predseda Rastislav Trnka ako nezávislý kandidát, Marián Porvažník s podporou koalície PS, SaS, Hnutie Slovensko, KDH, Za ľudí, Demokrati, OKS a DS-ODS, a podnikateľ Džemal Kodrazi ako nezávislý kandidát.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.