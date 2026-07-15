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Kandidát na predsedu KSK I. Šimko chce pre Gemer viac príležitostí
Za strategickú prioritu regiónu Šimko považuje hrad Krásna Hôrka a rozvoj jeho okolia.
Autor TASR
Rožňava 15. júla (TASR) - Kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Igor Šimko chce na Gemer priniesť viac príležitostí a dôvodov, aby tamojší obyvatelia ostali žiť v regióne. Uviedol to v stredu pri podpise dohody s tamojšími občanmi, ktorá obsahuje päť konkrétnych záväzkov. TASR o tom informoval Šimko, ktorý je tiež poslancom Národnej rady SR a splnomocnenec vlády pre odstraňovanie regionálnych rozdielov a plán obnovy v oblasti východného Slovenska. V komunálnych voľbách kandiduje s podporou strán Hlas-SD a Smer-SD.
„Gemer je plný prírodných i kultúrnych krás, ale najmä skvelých ľudí. Tí sa potýkajú s nedostatkom dobre platenej práce, investícií do ich prostredia, nekvalitou ciest či slabšou dostupnosťou zdravotníctva,“ skonštatoval Šimko s tým, že obyvateľom Gemera chce priniesť viac dôvodov zostať doma.
Za strategickú prioritu regiónu Šimko považuje hrad Krásna Hôrka a rozvoj jeho okolia. Pamiatka nemá byť podľa neho len obnoveným hradom, ale symbolom Gemera prepojeným s ďalšími pamiatkami a prírodnými krásami, zázemím pre turizmus a atrakciami. „Nemáme na čo čakať, po dokončení Krásnej Hôrky musí byť región pripravený,“ uviedol kandidát na predsedu KSK.
V Rožňave Šimko s obyvateľmi Gemera v stredu podpísal dohodu, ktorou sa zaväzuje k prioritám regiónu. Dokument obsahuje päť záväzkov. Podporiť chce nové investície, miestnych podnikateľov a rozvoj cestovného ruchu, ktorý považuje za absolútnu prioritu. V tomto smere navrhuje vytvoriť napríklad Geopark Gemer. Dokument obsahuje aj záväzky investícií do ciest druhej a tretej triedy, modernizácie mostov a zlepšenia dopravného spojenia Gemera s Košicami a Spišom.
Šimko chce v regióne podporovať aj dostupnejšie zdravotníctvo, rozvoj sociálnych služieb a lepšiu dostupnosť pomoci pre seniorov či rodiny, za dôležité považuje aj dôsledné sledovanie stavu životného prostredia. V oblasti verejného poriadku chce podporovať nastavenie systému hliadok bezpečnosti, riešiť chce aj problém s chýbajúcou kanalizáciou v obciach Rožňavského okresu.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
„Gemer je plný prírodných i kultúrnych krás, ale najmä skvelých ľudí. Tí sa potýkajú s nedostatkom dobre platenej práce, investícií do ich prostredia, nekvalitou ciest či slabšou dostupnosťou zdravotníctva,“ skonštatoval Šimko s tým, že obyvateľom Gemera chce priniesť viac dôvodov zostať doma.
Za strategickú prioritu regiónu Šimko považuje hrad Krásna Hôrka a rozvoj jeho okolia. Pamiatka nemá byť podľa neho len obnoveným hradom, ale symbolom Gemera prepojeným s ďalšími pamiatkami a prírodnými krásami, zázemím pre turizmus a atrakciami. „Nemáme na čo čakať, po dokončení Krásnej Hôrky musí byť región pripravený,“ uviedol kandidát na predsedu KSK.
V Rožňave Šimko s obyvateľmi Gemera v stredu podpísal dohodu, ktorou sa zaväzuje k prioritám regiónu. Dokument obsahuje päť záväzkov. Podporiť chce nové investície, miestnych podnikateľov a rozvoj cestovného ruchu, ktorý považuje za absolútnu prioritu. V tomto smere navrhuje vytvoriť napríklad Geopark Gemer. Dokument obsahuje aj záväzky investícií do ciest druhej a tretej triedy, modernizácie mostov a zlepšenia dopravného spojenia Gemera s Košicami a Spišom.
Šimko chce v regióne podporovať aj dostupnejšie zdravotníctvo, rozvoj sociálnych služieb a lepšiu dostupnosť pomoci pre seniorov či rodiny, za dôležité považuje aj dôsledné sledovanie stavu životného prostredia. V oblasti verejného poriadku chce podporovať nastavenie systému hliadok bezpečnosti, riešiť chce aj problém s chýbajúcou kanalizáciou v obciach Rožňavského okresu.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.