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Kandidát na predsedu TTSK J. Cehlárik predstavil svoje priority
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Autor TASR
Bratislava/Trnava 3. septembra (TASR) - Poslanec Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jaroslav Cehlárik vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bratislave oficiálne oznámil kandidatúru na post predsedu TTSK s podporou strany Právo na pravdu. Zároveň predstavil svoje priority. Za dôležité považuje dlhodobejšie plánovanie, ktoré presahuje jedno volebné obdobie.
„Nemyslieť na seba, ale na občanov a ich potreby,“ skonštatoval. Medzi jeho priority patrí napríklad dostatok pracovníkov vo verejných službách, projektové centrum pre obce, školy a sociálne zariadenia, lepšie využívanie externého financovania, znižovanie zadlženia a transparentnejšie hospodárenie kraja.
Ďalej sa chce venovať aj zdravotníctvu, rozvoju školstva, lepšej dostupnosti služieb pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, cestovnému ruchu, modernizácii ciest, digitalizácii kraja, znižovaniu administratívy či lepšej pripravenosti na krízové situácie.
Cehlárik má 43 rokov a pochádza z Galanty. Je riaditeľom Trnavskej asociácie sluchovo postihnutých, predsedom Slovenského zväzu posunkujúcich, pedagógom na Trnavskej univerzite a podnikateľom. Je tiež poslancom TTSK a prvým nepočujúcim poslancom Trnavského kraja.
Kandidátnu listinu na post predsedu TTSK podalo okrem Cehlárika šesť uchádzačov. Patrí medzi nich Jozef Viskupič (PS, SaS, KDH, Demokrati, Hnutie Slovensko, Maďarské fórum, OKS), József Berényi (Magyar Szovetseg-Maďarská aliancia), Róbert Dohál (Alternatíva pre Slovensko), Peter Hambálek (Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Republika), Štefan Pollák (Spoločne Občania Slovenska) a Matej Lančarič, ktorý podal kandidatúru ako nezávislý.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
„Nemyslieť na seba, ale na občanov a ich potreby,“ skonštatoval. Medzi jeho priority patrí napríklad dostatok pracovníkov vo verejných službách, projektové centrum pre obce, školy a sociálne zariadenia, lepšie využívanie externého financovania, znižovanie zadlženia a transparentnejšie hospodárenie kraja.
Ďalej sa chce venovať aj zdravotníctvu, rozvoju školstva, lepšej dostupnosti služieb pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, cestovnému ruchu, modernizácii ciest, digitalizácii kraja, znižovaniu administratívy či lepšej pripravenosti na krízové situácie.
Cehlárik má 43 rokov a pochádza z Galanty. Je riaditeľom Trnavskej asociácie sluchovo postihnutých, predsedom Slovenského zväzu posunkujúcich, pedagógom na Trnavskej univerzite a podnikateľom. Je tiež poslancom TTSK a prvým nepočujúcim poslancom Trnavského kraja.
Kandidátnu listinu na post predsedu TTSK podalo okrem Cehlárika šesť uchádzačov. Patrí medzi nich Jozef Viskupič (PS, SaS, KDH, Demokrati, Hnutie Slovensko, Maďarské fórum, OKS), József Berényi (Magyar Szovetseg-Maďarská aliancia), Róbert Dohál (Alternatíva pre Slovensko), Peter Hambálek (Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Republika), Štefan Pollák (Spoločne Občania Slovenska) a Matej Lančarič, ktorý podal kandidatúru ako nezávislý.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.