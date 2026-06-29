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Kandidát na primátora Bratislavy M. Winkler vyzval na spájanie síl
Je presvedčený, že ak sa spoja, majú väčšiu šancu v boji o primátorské kreslo uspieť. Hovorí, že Bratislavu treba spájať, nie rozdeľovať.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler (strana Dunaj) vyzval niektorých ďalších kandidátov na tento post v jesenných voľbách na spájanie síl. Vytvoriť by chcel silnú alternatívu súčasnému vedeniu hlavného mesta. Výzvu adresoval starostke Karlovej Vsi Dane Čahojovej, predsedníčke Pirátskej strany Zuzane Šubovej a Ľubomirovi Gécimu. Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii.
„Na tomto mieste chcem vyslať signál, že je nevyhnutné sa spojiť. Chcem preto vyzvať aj ďalšie kandidátky a kandidátov na primátora Bratislavy, že ak si skutočne prajú zmenu vedenia Bratislavy, aby zvážili spojenie síl a podporili ma,“ skonštatoval Winkler.
Je presvedčený, že ak sa spoja, majú väčšiu šancu v boji o primátorské kreslo uspieť. Hovorí, že Bratislavu treba spájať, nie rozdeľovať. Cieľom by podľa neho malo byť funkčné mesto, ktorému záleží na každom. Nepredpokladá, že by sa chcel spájať aj minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), ktorý svoju kandidatúru ako nezávislý ohlásil len nedávno. Priznal však, že ak by tak minister urobil v jeho prospech, „potešilo by ho to.“
Na otázku, či by sa eventuálne sám vzdal svojej kandidatúry, odpovedal poukazujúc na doterajšie dáta a preferencie. „Zatiaľ ukazujú, že z tých kandidátov, o ktorých som hovoril, vychádzajú preferencie, pri všetkej úcte a pokore, zatiaľ najlepšie mne,“ poznamenal Winkler. Nevie si zároveň predstaviť, že by mal odstúpiť v prospech Ráža.
Kandidatúru na post primátora Bratislavy ohlásili už súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati), ktorý kandiduje tretíkrát, starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá), bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj), Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci (obaja nezávislí), predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová i šéf rezortu dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
„Na tomto mieste chcem vyslať signál, že je nevyhnutné sa spojiť. Chcem preto vyzvať aj ďalšie kandidátky a kandidátov na primátora Bratislavy, že ak si skutočne prajú zmenu vedenia Bratislavy, aby zvážili spojenie síl a podporili ma,“ skonštatoval Winkler.
Je presvedčený, že ak sa spoja, majú väčšiu šancu v boji o primátorské kreslo uspieť. Hovorí, že Bratislavu treba spájať, nie rozdeľovať. Cieľom by podľa neho malo byť funkčné mesto, ktorému záleží na každom. Nepredpokladá, že by sa chcel spájať aj minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), ktorý svoju kandidatúru ako nezávislý ohlásil len nedávno. Priznal však, že ak by tak minister urobil v jeho prospech, „potešilo by ho to.“
Na otázku, či by sa eventuálne sám vzdal svojej kandidatúry, odpovedal poukazujúc na doterajšie dáta a preferencie. „Zatiaľ ukazujú, že z tých kandidátov, o ktorých som hovoril, vychádzajú preferencie, pri všetkej úcte a pokore, zatiaľ najlepšie mne,“ poznamenal Winkler. Nevie si zároveň predstaviť, že by mal odstúpiť v prospech Ráža.
Kandidatúru na post primátora Bratislavy ohlásili už súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati), ktorý kandiduje tretíkrát, starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá), bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj), Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci (obaja nezávislí), predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová i šéf rezortu dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.