Ružomberský kandidát na primátora R. Kolár chce riešiť dopravu

Ružomberok 24. októbra (TASR) – Nezávislý kandidát na primátora Ružomberka, podnikateľ Róbert Kolár chce v prípade svojho zvolenia počas prvých 100 dní vo funkcii otvoriť rokovania o dostavbe diaľnice D1, vypracovať systém parkovania v meste či vytvoriť podnikateľský inkubátor v spolupráci s Katolíckou univerzitou. Uviedol to počas stredajšej tlačovej konferencie v Ružomberku, kde predstavil akčný plán pre mesto.



Program 12 bodov na prvých 100 dní v úrade sa dotýka viacerých sfér života v Ružomberku. "Vznikol na základe tisícov rozhovorov a stretnutí s obyvateľmi mesta. Sú štyri oblasti, ktoré obyvateľov trápia najviac – nemáme vyriešenú dopravu, parkovanie, dobre platenú prácu a život v meste neexistuje,“ uviedol pre TASR.



Súčasťou zámeru je napríklad aj otvorenie komunitného centra pre seniorov, montáž verejne dostupného merača emisií, zavedenie peších hliadok mestskej polície do celého mesta, sprejazdnenie centra pre cyklistov či príprava zoznamu chodníkov a ciest, ktoré po zime opravia. „Akčný plán sme tvorili niekoľko týždňov a jeho cieľom bolo predovšetkým ukázať Ružomberčanom, že veci sa dajú robiť aj veľmi rýchlo a veľmi efektívne. To znamená tak, aby si po prvých 100 dňoch mohli odkontrolovať, čo sa urobilo a akým spôsobom sme to vyriešili,“ uzavrel Kolár.



Komunálne voľby na Slovensku sa uskutočnia 10. novembra. O primátorské kreslo v Ružomberku prejavili záujem štyria kandidáti. Okrem Kolára i súčasný šéf radnice Igor Čombor, ktorý kandiduje ako nezávislý. Záujem má aj vodohospodár Ján Bednárik, nominant KDH a gynekológ Karol Javorka, ktorý kandiduje ako nezávislý.