Kandidát na primátora Revúcej J. Buchta predstavil volebné priority

Revúca 7. septembra (TASR) – Súčasný primátor Revúcej a kandidát na primátora v jesenných komunálnych voľbách Július Buchta predstavil svoje volebné priority, medzi ktorými je dokončenie už rozbehnutých projektov či revitalizácia námestia. TASR o tom informoval v stredu.



Buchta chce v prípade úspechu v tohtoročných voľbách nadviazať na prácu z končiaceho sa volebného obdobia. "Rozpracovaná je revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Stred III., začali sme s výstavbou multifunkčnej haly a máme územné rozhodnutie pre rekonštrukciu križovatky pri mestskom úrade. Pripravený je aj projekt revitalizácie námestia," priblížil súčasný primátor.



Buchta tiež predstavil tím kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ), s ktorými by chcel pri napĺňaní svojho programu spolupracovať. Sú medzi nimi Ján Balco, Ivana Goldschmidtová, Oľga Hižnayová, Ján Kochan, Iveta Lacová, Ersin Metohajro, Mária Rajec Smekalová, Jaroslav Vredík a Adam Žigo.



O primátorský post v Revúcej sa uchádzajú traja kandidáti. Július Buchta kandiduje ako nezávislý, podporu mu vyjadrili politické strany Hlas-SD, Sme rodina, Strana moderného Slovenska a hnutie Republika. Kandidátne listiny na primátora mesta v stanovenom termíne odovzdali aj Ľuba Benešová a Pavol Balážik. O 13 poslaneckých kresiel v MsZ prejavilo záujem 45 kandidátov.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín predo dňom volieb.