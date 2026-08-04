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Kandidát na primátora Trnavy B. Baroš predstavil volebný program
Medzi hlavné priority zaradil spravodlivejšiu parkovaciu politiku, výstavbu parkovacích domov, plynulejšiu dopravu a postupnú modernizáciu mestských komunikácií.
Autor TASR
Trnava 4. augusta (TASR) - Kandidát na primátora mesta Trnava Branislav Baroš spolu s tímom Spoločne za zmenu predstavil počas uplynulého víkendu volebný program. Medzi hlavné priority zaradil spravodlivejšiu parkovaciu politiku, výstavbu parkovacích domov, plynulejšiu dopravu a postupnú modernizáciu mestských komunikácií. Baroš je spoločným kandidátom KDH a hnutia Trnava pre každého.
Program podľa jeho slov prináša aj riešenia pre dostupnejšie mestské bývanie, rekonštrukciu športovej infraštruktúry, revitalizáciu verejných priestranstiev, viac zelene, zvýšenie bezpečnosti prostredníctvom prevencie a posilnenia prítomnosti mestskej polície v uliciach.
Osobitný dôraz kladie na otvorenejšiu komunikáciu radnice s občanmi, transparentné hospodárenie a zapájanie verejnosti do rozhodovania o budúcnosti Trnavy. „Nechceme viesť kampaň postavenú na marketingových sloganoch. Chceme, aby sa komunálne voľby rozhodovali podľa kvality programu, pripravenosti kandidátov a konkrétnych riešení,“ uviedol Baroš.
Kandidatúru na primátora Trnavy ohlásili okrem Baroša aj Ľubica Horváthová, Andrea Čajková, Eva Nemčovská i Jozef Obselka. Súčasný primátor Trnavy Peter Bročka opätovne kandidovať nebude. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.
Program podľa jeho slov prináša aj riešenia pre dostupnejšie mestské bývanie, rekonštrukciu športovej infraštruktúry, revitalizáciu verejných priestranstiev, viac zelene, zvýšenie bezpečnosti prostredníctvom prevencie a posilnenia prítomnosti mestskej polície v uliciach.
Osobitný dôraz kladie na otvorenejšiu komunikáciu radnice s občanmi, transparentné hospodárenie a zapájanie verejnosti do rozhodovania o budúcnosti Trnavy. „Nechceme viesť kampaň postavenú na marketingových sloganoch. Chceme, aby sa komunálne voľby rozhodovali podľa kvality programu, pripravenosti kandidátov a konkrétnych riešení,“ uviedol Baroš.
Kandidatúru na primátora Trnavy ohlásili okrem Baroša aj Ľubica Horváthová, Andrea Čajková, Eva Nemčovská i Jozef Obselka. Súčasný primátor Trnavy Peter Bročka opätovne kandidovať nebude. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.