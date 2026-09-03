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Kandidát na primátora Trnavy B. Baroš predstavil dopravný program
Za prioritu označil aj zjednotenie všetkých rezidentských zón do jednej zóny R, v ktorej by držitelia parkovacích kariet mohli parkovať mimo centra.
Autor TASR
Trnava 3. septembra (TASR) - Kandidát na primátora Trnavy Branislav Baroš predstavil na štvrtkovej tlačovej konferencii spolu s predstaviteľmi hnutia Trnava pre každého a KDH program v oblasti dopravy. Medzi hlavné návrhy zaradil vytvorenie fondu mobility, zjednotenie rezidentských parkovacích zón, výstavbu parkovacích domov, zmeny v mestskej hromadnej doprave a rozvoj cyklodopravy.
Ako uviedol, do fondu mobility by sa mali odvádzať príjmy z parkovacej politiky. „Následne budú investované do dopravnej štruktúry, do skvalitnenia ciest, chodníkov, do budovania parkovacích domov,“ ozrejmil.
Za prioritu označil aj zjednotenie všetkých rezidentských zón do jednej zóny R, v ktorej by držitelia parkovacích kariet mohli parkovať mimo centra. Zároveň navrhuje, aby bolo parkovanie od 7.00 do 15.00 h bezplatné.
V prípade parkovacích domov spomenul lokality pri zdravotníckych zariadeniach, na sídlisku Hliny a v centre mesta na Halenárskej ulici. Zvýšiť chce aj parkovacie kapacity pri trnavských cintorínoch.
Upraviť chce trasy mestskej hromadnej dopravy, najmä cez víkendy, obnoviť spojenie medzi cintorínmi a modernizovať zastávky. Plánuje aj rozvoj cyklotrás, veľké dopravné projekty, ako južný obchvat, nové prepojenia a okružné križovatky či riešenie dopravy v Modranke.
Baroš sa na tlačovej konferencii vyjadril aj k svojej neúčasti na predvolebnej diskusii kandidátov na primátora. Tvrdí, že k rozhodnutiu pristúpil pre pochybnosti o nestrannosti podujatia.
Podľa jeho slov boli medzi organizátormi subjekty finančne a zriaďovateľsky naviazané na mesto a niektorí organizátori prichádzajú do kontaktu s predstaviteľmi mesta. Tiež tvrdí, že e-mail, ktorým oznámil svoju neúčasť, následne koloval medzi jeho politickými oponentmi.
O post primátora Trnavy prejavilo záujem šesť uchádzačov. Zámer kandidovať okrem Baroša ohlásili Andrea Čajková, Ľubica Horváthová, Eva Nemčovská a Jozef Obselka. Kto by mal byť šiestym uchádzačom o funkciu primátora Trnavy zatiaľ nie je verejne známe. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Ako uviedol, do fondu mobility by sa mali odvádzať príjmy z parkovacej politiky. „Následne budú investované do dopravnej štruktúry, do skvalitnenia ciest, chodníkov, do budovania parkovacích domov,“ ozrejmil.
Za prioritu označil aj zjednotenie všetkých rezidentských zón do jednej zóny R, v ktorej by držitelia parkovacích kariet mohli parkovať mimo centra. Zároveň navrhuje, aby bolo parkovanie od 7.00 do 15.00 h bezplatné.
V prípade parkovacích domov spomenul lokality pri zdravotníckych zariadeniach, na sídlisku Hliny a v centre mesta na Halenárskej ulici. Zvýšiť chce aj parkovacie kapacity pri trnavských cintorínoch.
Upraviť chce trasy mestskej hromadnej dopravy, najmä cez víkendy, obnoviť spojenie medzi cintorínmi a modernizovať zastávky. Plánuje aj rozvoj cyklotrás, veľké dopravné projekty, ako južný obchvat, nové prepojenia a okružné križovatky či riešenie dopravy v Modranke.
Baroš sa na tlačovej konferencii vyjadril aj k svojej neúčasti na predvolebnej diskusii kandidátov na primátora. Tvrdí, že k rozhodnutiu pristúpil pre pochybnosti o nestrannosti podujatia.
Podľa jeho slov boli medzi organizátormi subjekty finančne a zriaďovateľsky naviazané na mesto a niektorí organizátori prichádzajú do kontaktu s predstaviteľmi mesta. Tiež tvrdí, že e-mail, ktorým oznámil svoju neúčasť, následne koloval medzi jeho politickými oponentmi.
O post primátora Trnavy prejavilo záujem šesť uchádzačov. Zámer kandidovať okrem Baroša ohlásili Andrea Čajková, Ľubica Horváthová, Eva Nemčovská a Jozef Obselka. Kto by mal byť šiestym uchádzačom o funkciu primátora Trnavy zatiaľ nie je verejne známe. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.