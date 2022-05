Kandidát na primátora Trnavy Galbavý má vo voľbách stranícku podporu

Trnava 12. mája (TASR) - Nezávislý kandidát na primátora Trnavy Marián Galbavý pôjde do jesenných komunálnych volieb s podporou politických strán Sloboda a Solidarita (SaS), Občianski demokrati Slovenska (ODS) a Šanca. Informoval, že spoločne zostavia kandidátku nezávislých i straníckych kandidátov na poslancov mestského parlamentu.



Galbavý ohlásil svoju kandidatúru už v máji minulého roka. "Za ten čas sa veľa zmenilo, nastali udalosti, ktoré úplne zmenili pravidlá hry. Som presvedčený, že aj v rámci samosprávnej politiky musíme stavať na hodnotách, nielen na tom, koľko sa postaví chodníkov, cyklochodníkov a nových ihrísk," uviedol.



S politickými subjektmi, ktoré mu vyslovili podporu, našli podľa jeho slov hodnotovú zhodu. "Teší ma, že postoje, ktoré sme si spoločne s tímom Trnavčanov vytýčili, zaujali natoľko, že sa nás tieto strany rozhodli podporiť. Verím, že naše spojenie prinesie do Trnavy a komunálnej politiky nielen jasnú odbornosť, ale i komplexný pohľad na mnohé problémy, ktorým naše mesto čelí a bude čeliť," uviedol. Chcú spoločne priniesť i prepojenie na "veľkú" politiku, ktorá môže znamenať širšie zdroje odbornosti.



Podľa podpredsedu SaS Martina Klusa strana preferuje kvalitu na úkor kvantity, čo platí aj o komunálnych voľbách. Galbavý je so svojimi skúsenosťami v komunálnej a regionálnej politike, ako uviedol, kandidát v správnom čase na správnom mieste. Demokratické strany by sa podľa slov predsedu ODS Pavla Macka mali pre zdieľanie hodnotového systému spájať a spoločne podporovať kandidátov, ktorí majú šancu niečo meniť. "Trnava je veľké a dôležité mesto, veríme, že Marián Galbavý má dobrý plán," doplnil.



Galbavý v záujme dosiahnutia zmeny vyšiel v marci tohto roka s tézou primárok, z ktorých by vzišiel silný protikandidát súčasného primátora. "Moja súčasná podpora nie je podmienená tým, že by som sa v tejto otázke nemohol rozhodnúť, ak v budúcnosti nájdeme spoločnú reč s ostatnými protikandidátmi," povedal. Nateraz však každý podľa neho reprezentuje iné hodnoty, verí ale, že majú veľa prienikov. Príliš skoré odovzdanie štafetového kolíka by veci nemuselo napomôcť, lebo každý má svojich voličov.



Okrem Galbavého kandidatúru na post primátora Trnavy ohlásili súčasný primátor Peter Bročka a podnikateľ Branislav Baroš, obaja nezávislí a Zuzana Bošnáková za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).