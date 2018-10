Kandidát na primátora Trnavy P. Ondrejka má riešenia pre dopravu

V sociálnej oblasti by chcel Ondrejka presadiť rozšírenie ubytovacích kapacít pre seniorov a mladé rodiny podporiť výstavbou mestských nájomných bytov.

Trnava 18. októbra (TASR) – Nezávislý kandidát na primátora Trnavy Peter Ondrejka si vo svojom volebnom programe stanovil ako priority životné prostredie, dopravu, bezpečnosť, sociálnu oblasť a kultúru. Ako jediný z uchádzačov o primátorské kreslo má pripravenú samostatnú agendu pre miestnu časť Modranka.



"Ako lokálpatriot sledujem citlivo dianie v meste a nepáči sa mi polarizácia," povedal na štvrtkovom predstavení programu, s ktorým ide do volieb. Zdôraznil, že nechce dávať Trnavčanom plané sľuby, ale v prípade zvolenia sa bude snažiť o realizáciu svojich predstáv. "Nebude však záležať iba odo mňa, ale aj od finančnej kondície mesta, iných zdrojov a chuti mestského zastupiteľstva zahlasovať za dobré veci bez rozdielu, kto ich navrhne," uviedol Ondrejka.



V oblasti životného prostredia sa chce zasadiť okrem iného za účinnejšiu deratizáciu, nakoľko počty hlodavcov v meste narastajú, s tým súvisí dobudovanie siete polopodzemných kontajnerov a celková čistota verejných priestranstiev. V spolupráci štátnej a mestskej polície sa podľa neho na lepšej úrovni dá riešiť problém neprispôsobivých občanov, ale tiež eliminovať "nežiaduce vplyvy od ekonomických migrantov". Cestu vidí aj v podpore investorov, ktorí vytvárajú pracovné miesta, a tlaku, aby lepšie honorovali domácich zamestnancov a nemuseli sa tak spoliehať na prílev pracovných síl zo zahraničia. "Práca mestskej polície je dôležitá, preto vnímam, že jej členom treba rozhodne zlepšiť pracovné podmienky," vyjadril sa Ondrejka kriticky k stavu pracoviska trnavských mestských policajtov.



Ondrejka dlhodobo pôsobí v oblasti autoškolstva, vníma preto intenzívne problémy dopravy v Trnave. Spôsobom na riešenie upchatého centra je podľa neho opätovná dvojsmerná premávka na jednosmernej Halenárskej a Hollého ulici, vybudovanie okružných križovatiek na Tamaškovičovej ulici a pri autobusovej stanici a tiež optimalizácia liniek MHD. Nepáči sa mu výsadba stromov priamo pri parkoviskách, čo môže v budúcnosti blokovať ich rozširovanie, potrebná je výstavba parkovacích domov.



V sociálnej oblasti by chcel presadiť rozšírenie ubytovacích kapacít pre seniorov a mladé rodiny podporiť výstavbou mestských nájomných bytov. Mestskú polikliniku treba podľa neho zásadne zmodernizovať a v spolupráci s lekármi zaviesť jednotný rezervačný systém. Rozširovať treba materské školy.



"Do centra Trnavy treba vrátiť tradičné kultúrne podujatia ako Dobrofest a oživiť aj kultúrne podujatia v dome kultúry," uviedol Ondrejka, ktorý sa chce zasadiť aj za vznik Domu Matice slovenskej v Trnave.



Miestna časť Modranka je podľa jeho slov radnicou opomínaná. Chce pre jej obyvateľov doriešiť osvetlenie jediného pešieho a cyklistického ťahu, zasadiť sa za vybudovanie protihlukovej steny. "Modrančanom chýba lekáreň aj ambulancia obvodného lekára, to by som riešil v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom," povedal Ondrejka. Aktuálnou otázkou je pre Modranku vyčlenenie miesta pre nový cintorín, nakoľko kapacita súčasného je už vyčerpaná.



Okrem Petra Ondrejku na post primátora Trnavy kandidujú Peter Bročka (nezávislý), Marián Galbavý (nezávislý), Rastislav Mráz (koalícia Naše mesTTo), Vanesa Šteinerová (nezávislá), Peter Tomeček (Národná koalícia), Igor Válek (Smer-SD, SNS), Stanislav Žigmund (Strana rómskej koalície).