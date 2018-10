Kandidát na starostu Ostratíc mal dostať obálku s bielym práškom

Na mieste zasahovali hasiči z Partizánskeho a z Trenčína s ekologickým vozidlom. Obálka s práškom bola podľa informácií od Hasičského a záchranného zboru ešte v jednom obale.

Ostratice 10. októbra (TASR) - Jeden z obyvateľov v Ostraticiach v okrese Partizánske mal v stredu predpoludním dostať obálku s neznámym bielym práškom. Na mieste zasahovali hasiči i polícia, potvrdil pre TASR hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.



Na mieste zasahovali hasiči z Partizánskeho a z Trenčína s ekologickým vozidlom. Obálka s práškom bola podľa informácií od Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) ešte v jednom obale. "Po otvorení prvotnej obálky nedošlo k úniku látky, nikto sa nezranil ani neintoxikoval. Hasiči zaistili prášok v obálke, dali ho do zabezpečenej nádoby a za sprievodu polície látku odvážajú do Banskej Bystrice na expertízu," uviedol Petrík.



Na mieste zasahovali i zdravotníci z rýchlej zdravotnej pomoci z Nitrianskeho Rudna. "Posádka vyšetrila pacienta, ktorý bol bez ťažkostí, nemal žiadne zdravotné komplikácie. Pacient odmietol transport do nemocničného zariadenia," uviedla hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načiniaková



"Biely prášok bol poškodenému poslaný zo zahraničia," ozrejmila pre TASR trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová. Policajný vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Partizánskom už podľa nej začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia. "Po páchateľovi pátrame. V prípade jeho zistenia a preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov," dodala.



Obálku s neznámym bielym práškom mal dostať jeden z kandidátov na starostu, povedal pre TASR starosta Ostratíc Ján Podoba. Ten podľa svojich slov nevie o nejakých problémoch či vyhrážkach, ktorým by mal kandidát čeliť.