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Kandidáta na predsedu Košického kraja I. Šimka podporil R. Fico
Predseda vlády SR vyjadril plnú podporu Šimkovi ako kandidátovi na predsedu KSK.
Autor TASR
Čaňa 29. augusta (TASR) - Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) vyjadril podporu kandidátovi na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Igorovi Šimkovi v obci Čaňa v okrese Košice - okolie. Zároveň predstavil aj kandidátov na poslancov samosprávneho kraja.
Predseda vlády SR vyjadril plnú podporu Šimkovi ako kandidátovi na predsedu KSK. „Je zaujímavé a súčasne aj povzbudzujúce, že je tu osem politických strán, ktoré podporujú kandidatúru pána poslanca za predsedu Košického samosprávneho kraja. V podstate zjednotil ľavicu a národný blok,“ uviedol a vyzdvihol jeho skúsenosti z viacerých výborov v Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR), v ktorých sa podľa neho dostáva k množstvu užitočných informácií.
Fico tiež predstavil kandidátov na poslancov do KSK, ktorí kandidujú za Košice - okolie a mesto Košice. Medzi nimi sú napríklad súčasný starosta obce Čaňa Michal Rečka či súčasný poslanec NR SR Andrej Sitkár.
Šimko pripomenul, že v každom okrese Košického kraja podpísal dohodu s občanmi, ktorá zahŕňa aj odstraňovanie regionálnych rozdielov.
Kandidátne listiny na post predsedu KSK podali Tibor Géci (Jednota Slovanov), Džemal Kodrazi (nezávislý), Marián Porvažník (PS, Hnutie Slovensko, SaS, KDH, Demokrati, Za Ľudí, OKS, DS-ODS), Monika Sofiya Soročinová (nezávislá), Igor Šimko (Hlas-SD, Smer-SD, Republika, Právo na pravdu, SNS, Strana vidieka, Starostovia a nezávislí kandidáti, Bratia Slovenska) a Rastislav Trnka (nezávislý).
Ako informoval KSK, definitívny zoznam kandidátov bude známy až po ukončení registračného procesu Volebnou komisiou KSK.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Predseda vlády SR vyjadril plnú podporu Šimkovi ako kandidátovi na predsedu KSK. „Je zaujímavé a súčasne aj povzbudzujúce, že je tu osem politických strán, ktoré podporujú kandidatúru pána poslanca za predsedu Košického samosprávneho kraja. V podstate zjednotil ľavicu a národný blok,“ uviedol a vyzdvihol jeho skúsenosti z viacerých výborov v Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR), v ktorých sa podľa neho dostáva k množstvu užitočných informácií.
Fico tiež predstavil kandidátov na poslancov do KSK, ktorí kandidujú za Košice - okolie a mesto Košice. Medzi nimi sú napríklad súčasný starosta obce Čaňa Michal Rečka či súčasný poslanec NR SR Andrej Sitkár.
Šimko pripomenul, že v každom okrese Košického kraja podpísal dohodu s občanmi, ktorá zahŕňa aj odstraňovanie regionálnych rozdielov.
Kandidátne listiny na post predsedu KSK podali Tibor Géci (Jednota Slovanov), Džemal Kodrazi (nezávislý), Marián Porvažník (PS, Hnutie Slovensko, SaS, KDH, Demokrati, Za Ľudí, OKS, DS-ODS), Monika Sofiya Soročinová (nezávislá), Igor Šimko (Hlas-SD, Smer-SD, Republika, Právo na pravdu, SNS, Strana vidieka, Starostovia a nezávislí kandidáti, Bratia Slovenska) a Rastislav Trnka (nezávislý).
Ako informoval KSK, definitívny zoznam kandidátov bude známy až po ukončení registračného procesu Volebnou komisiou KSK.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.