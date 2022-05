Kandidáta na primátora Uherčíka podporuje okrem SaS aj Skúsme to inak

Martin 25. mája (TASR) – Kandidáta na primátora mesta Martin v jesenných komunálnych voľbách Michala Uherčíka podporuje okrem SaS aj politická strana Skúsme to inak. Na stredajšej tlačovej konferencii v Martine o tom informoval podpredseda Skúsme to inak Róbert Gajdoš. Do nadchádzajúcich volieb strana predstaví aj 31 kandidátov na poslancov do tamojšieho mestského zastupiteľstva.



"Spolu s odborníkmi pripravujeme program v 11 oblastiach. Ja a 31 kandidátov na poslancov v mestskom zastupiteľstve budeme kandidovať s jednou víziou, ktorú budeme ľahšie presadzovať a spoločne realizovať. Tak, ako sa to deje aj v iných samosprávach na Slovensku," skonštatoval Uherčík. Doplnil, že ich program bude ambiciózny, ale reálny.



Predseda SaS Richard Sulík už začiatkom apríla oznámil Uherčíkovu kandidatúru na primátora Martina. Zdôraznil, že ide o zakladajúceho člena SaS. Jeho kampaň bude podľa Sulíka stáť niekoľko desaťtisíc eur.