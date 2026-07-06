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Kandidáta PS na primátora Košíc podporia i Demokrati a Za ľudí
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Autor TASR
Košice 6. júla (TASR) - Kandidátovi Progresívneho Slovenska (PS) na primátora mesta Košice Martinovi Mudrákovi vyjadrili podporu aj strany Demokrati a Za ľudí. O spolupráci v pondelok informovali na spoločnej tlačovej konferencii v Košiciach.
„Ja si túto dôveru nesmierne vážim a veľmi sa teším na spoluprácu, ktorá dovedie Košice k novej ére spolupráce a ku konečne silnému rozvoju, ktoré si Košičania zaslúžia. Toto je dôkaz, že spolupráca nie je len heslom, ale že s ňou začíname už dnes a že toto je budúcnosť Košíc,“ uviedol Mudrák s tým, že dvere spolupráce sú otvorené aj s Hnutím Slovensko a podľa neho prebiehajú diskusie. Opätovnú podporu mu osobne vyjadril aj podpredseda Národnej rady SR Martin Dubéci (PS).
„Je to ďalší z príkladov spolupráce, ktorá sa medzi demokratickými stranami prehlbuje aj v rámci komunálnej politiky,“ povedal za mimoparlamentnú stranu Demokrati Michal Kiča. Viliam Novotný tiež uviedol, že strany chcú ďalej spolupracovať na úrovni mestských častí, hľadať spoločnú dohodu na starostov, poslancov i poslancov do miestnych zastupiteľstiev.
Peter Huba za stranu Za ľudí doplnil, že samospráva nebude úspešná bez komunikácie, spolupráce a schopnosti spájať ľudí.
Kandidatúru na primátora Košíc okrem Mudráka už ohlásili súčasný starosta košickej MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc za Košickú stranu, súčasná starostka MČ Košice-Nad jazerom Lenka Kovačevičová, terajší primátor Jaroslav Polaček, ktorému podporu vyjadrila koalícia šiestich strán a hnutí KDH, SaS, Nova, Maďarská aliancia, Strana rómskej koalície a DS-ODS, ako aj Miroslav Sabol, ktorý bude kandidovať ako nezávislý.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
„Ja si túto dôveru nesmierne vážim a veľmi sa teším na spoluprácu, ktorá dovedie Košice k novej ére spolupráce a ku konečne silnému rozvoju, ktoré si Košičania zaslúžia. Toto je dôkaz, že spolupráca nie je len heslom, ale že s ňou začíname už dnes a že toto je budúcnosť Košíc,“ uviedol Mudrák s tým, že dvere spolupráce sú otvorené aj s Hnutím Slovensko a podľa neho prebiehajú diskusie. Opätovnú podporu mu osobne vyjadril aj podpredseda Národnej rady SR Martin Dubéci (PS).
„Je to ďalší z príkladov spolupráce, ktorá sa medzi demokratickými stranami prehlbuje aj v rámci komunálnej politiky,“ povedal za mimoparlamentnú stranu Demokrati Michal Kiča. Viliam Novotný tiež uviedol, že strany chcú ďalej spolupracovať na úrovni mestských častí, hľadať spoločnú dohodu na starostov, poslancov i poslancov do miestnych zastupiteľstiev.
Peter Huba za stranu Za ľudí doplnil, že samospráva nebude úspešná bez komunikácie, spolupráce a schopnosti spájať ľudí.
Kandidatúru na primátora Košíc okrem Mudráka už ohlásili súčasný starosta košickej MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc za Košickú stranu, súčasná starostka MČ Košice-Nad jazerom Lenka Kovačevičová, terajší primátor Jaroslav Polaček, ktorému podporu vyjadrila koalícia šiestich strán a hnutí KDH, SaS, Nova, Maďarská aliancia, Strana rómskej koalície a DS-ODS, ako aj Miroslav Sabol, ktorý bude kandidovať ako nezávislý.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.