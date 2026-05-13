< sekcia Regióny
Kandidáti na posty mestských poslancov predstavili Tím Zvolen
V roku 2026 čakajú Slovákov voľby zástupcov v mestách, obciach i samosprávnych krajoch.
Autor TASR
Zvolen 13. mája (TASR) - Ľudia, ktorí budú v jesenných komunálnych voľbách kandidovať na posty nezávislých poslancov do zvolenského mestského zastupiteľstva (MsZ), predstavili v stredu Tím Zvolen. Kandidáta na post primátora Zvolena nemajú. TASR o tom za tím informoval Juraj Hipš, ktorý sa tiež bude uchádzať o hlasy voličov.
Spresnil, že v skupine ich je 18 a niektorí z nich už skúsenosti v komunálnej politike majú. V tíme sú aj súčasní zvolenskí mestskí poslanci Denisa Záchenská, Jaroslav Stehlík, Lukáš Richtárech, Rastislav Karczub i viceprimátor Ľubomír Zdút-Šťastný. Súčasťou sú však aj noví ľudia. V súčasnosti zbierajú podpisy od občanov, aby v októbrových komunálnych voľbách mohli na posty poslancov do MsZ kandidovať.
Hipš podotkol, že kandidáta na post primátora Zvolena nechceli. „Radi sa však stretneme s tými, ktorí oznámia, že ním chcú byť. Ak sa stotožnia s veľkou časťou nášho volebného programu, môžeme spolupracovať,“ vysvetlil.
Ako uviedol, do tímu poskladali skupinu ľudí, v ktorej majú zastúpenie kľúčové oblasti, a to od životného prostredia cez verejné priestory až po školstvo. Hipš sa chce venovať tráveniu voľného času detí a mládeže. Otvoriť by chcel tému školských dvorov, aby ich mohla verejnosť využívať aj popoludní a cez letné školské prázdniny. Zdôraznil, že s Tímom Zvolen by sa chceli venovať aj témam nájomného bývania pre obyvateľov i budovaniu ciest pre cyklistov.
V roku 2026 čakajú Slovákov voľby zástupcov v mestách, obciach i samosprávnych krajoch. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov budú opäť spojené, konať sa teda budú v jeden deň. V roku 2022 boli spojené voľby prvýkrát.
Spresnil, že v skupine ich je 18 a niektorí z nich už skúsenosti v komunálnej politike majú. V tíme sú aj súčasní zvolenskí mestskí poslanci Denisa Záchenská, Jaroslav Stehlík, Lukáš Richtárech, Rastislav Karczub i viceprimátor Ľubomír Zdút-Šťastný. Súčasťou sú však aj noví ľudia. V súčasnosti zbierajú podpisy od občanov, aby v októbrových komunálnych voľbách mohli na posty poslancov do MsZ kandidovať.
Hipš podotkol, že kandidáta na post primátora Zvolena nechceli. „Radi sa však stretneme s tými, ktorí oznámia, že ním chcú byť. Ak sa stotožnia s veľkou časťou nášho volebného programu, môžeme spolupracovať,“ vysvetlil.
Ako uviedol, do tímu poskladali skupinu ľudí, v ktorej majú zastúpenie kľúčové oblasti, a to od životného prostredia cez verejné priestory až po školstvo. Hipš sa chce venovať tráveniu voľného času detí a mládeže. Otvoriť by chcel tému školských dvorov, aby ich mohla verejnosť využívať aj popoludní a cez letné školské prázdniny. Zdôraznil, že s Tímom Zvolen by sa chceli venovať aj témam nájomného bývania pre obyvateľov i budovaniu ciest pre cyklistov.
V roku 2026 čakajú Slovákov voľby zástupcov v mestách, obciach i samosprávnych krajoch. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov budú opäť spojené, konať sa teda budú v jeden deň. V roku 2022 boli spojené voľby prvýkrát.