Kandidáti PS chystajú dokument s dlhodobou víziou pre Košice a východ
Autor TASR
Košice 16. decembra (TASR) - Rozpracovanú víziu pre východné Slovensko a Košice chcú na jar budúceho roka predstaviť kandidáti Progresívneho Slovenska (PS) na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) a košického primátora Marián Porvažník a Martin Mudrák. Dokument s názvom „Žeby dobre bolo“, ktorý by mal vyjsť aj ako publikácia, pripravujú v spolupráci s viac ako 60 odborníkmi. Informovali o tom v utorok v Košiciach.
„Prichádzame s prvou ucelenou víziou východného Slovenska, ktorá hľadí do budúcna a má za cieľ z východného Slovenska spraviť región európskeho významu, tak po ekonomickej, sociálnej, ako aj kultúrnej stránke. Cieľom je vybudovať z východného Slovenska magnet, odkiaľ ľudia nebudú odchádzať, ale budú sa sem vracať, dokonca aj tí, ktorí odišli, pretože bude poskytovať perspektívu kvalitného života. Toto nie je politická brožúrka písaná ako volebný program, to je skutočná odborná vízia,“ povedal Porvažník. Ide podľa neho o víziu na 25 rokov dopredu s tým, ako môže východ napredovať, ak sa veci budú robiť poctivo a odborne. Svoj volebný program predstavia obaja kandidáti osobitne pred voľbami.
Zapojení experti v dokumente zahŕňajú oblasti bezpečnosti, dopravy, ekonomiky, školstva, zdravotníctva či životného prostredia. Ponúknuť majú riešenia pre dopravu a mobilitu, konkrétne kroky pre dostupné bývanie či zvýšenie bezpečnosti.
„Košice, hoci sú metropolou s neuveriteľným potenciálom, už roky zápasia s takzvanými KKV - košickými komunálnymi vojnami, ktoré bránia rozvoju. Naša metropola už súrne potrebuje novú energiu, novú víziu a hlavne spoluprácu. Ja verím, že sa toto mesto môže zmeniť z metropoly nekonečných hádok na mesto spolupráce a odvážnych projektov,“ vyhlásil Mudrák. Chystaný dokument je podľa neho profesionálnym plánom, ktorý bude môcť využívať každý starosta, škola, nemocnica, podnikateľ či komunita v regióne.
„Je to pozvanie pre každého, komu záleží na východnom Slovensku, aby sa do tvorby vízie zapojil svojimi odbornými skúsenosťami,“ dodal Porvažník. Hlavným záberom vízie sú Košice ako metropola východu a Košický kraj, ale aj s presahom na Prešovský kraj. Obaja kandidáti oznámili zároveň spustenie crowdfundingovej kampane na podporu projektu.
V súvislosti s kandidatúrou potvrdili, že prebiehajú rokovania o ich širšej politickej podpore do volieb.
