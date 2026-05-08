Kandidáti PS predstavili dlhodobú víziu pre východ a Košice
Košice 8. mája (TASR) - Priniesť konkrétne riešenia a dlhodobú víziu pre región východného Slovenska a Košíc má kniha Žeby dobre bolo, ktorej autormi sú kandidáti na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) a primátora Košíc Marián Porvažník a Martin Mudrák. Obaja sú kandidátmi hnutia PS, Porvažníka podporili aj strany Za ľudí a SaS. Ako informovali, publikáciu autorsky pripravili spolu s viac ako stovkou odborníkov z rôznych oblastí verejného života. Krst knihy sa konal vo štvrtok (7. 5.) v Košiciach.
Porvažník označil knihu, ktorej príprava trvala rok, za prvú ucelenú víziu pre východ Slovenska. „Je to vízia, ktorá nám všetkým má dať nádej a jasný plán, čo máme robiť, aby v horizonte 15 rokov naozaj východné Slovensko bol úspešný, prosperujúci región v rámci európskeho významu,“ povedal pre novinárov.
Priblížil, že kniha má zhruba 300 strán a delí sa na dve časti. Prvá sa venuje identifikácii základných výziev a prierezových problémov, ktorým východné Slovensko čelí, ako sú vyľudňovanie, generačná chudoba či kvalita verejných služieb. Druhá časť sa zameriava na jednotlivé odbory.
Ako informoval Porvažníkov volebný tím, publikácia vznikala v spolupráci expertov na dopravu, školstvo, zdravotníctvo, ekonomiku, sociálne služby, kultúru, životné prostredie či regionálny rozvoj. Koordinátorkou odborného tímu bola Eva Kocanová. Krstnými rodičmi vo štvrtok v košickej Tabačke boli Ľudmila Kolesárová, Samuel Marec a Eduard Buraš, knihu editoval Milo Janáč.
Región podľa autorov potrebuje viac sebavedomia, spolupráce a systematického plánovania. „Košice si zaslúžia ambíciu a odvahu. Nestačí iba hovoriť o tom, čo nefunguje. Potrebujeme pomenovať aj to, ako môže Košický kraj a jeho metropola vyzerať o desať či 20 rokov, ak budeme mať odvahu robiť odvážne a premyslené rozhodnutia,“ skonštatoval Mudrák.
Kniha vznikla aj s podporou verejnej zbierky a jej autori avizovali, že diskusia o budúcnosti východu a jeho metropoly bude pokračovať verejnými debatami a stretnutiami v celom Košickom kraji a v Košiciach.
