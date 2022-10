Kandidátka na post primátorky Hriňovej chce riešiť údržbu ciest

Hriňová 19. októbra (TASR) – Zníženie nákladov za energie, údržba ciest a chodníkov i riešenie parkovania sú priority Eriky Markovej, kandidátky na post primátorky mesta Hriňová v Detvianskom okrese. Do jesenných komunálnych volieb ide s podporou koalície Republika a Smer-SD.



Pripomenula, že kandidovať sa rozhodla z viacerých dôvodov. "V Hriňovej je potrebné niektoré veci zmeniť, vylepšiť alebo zaviesť," uviedla pre TASR s tým, že mesto je podľa nej v stave, na ktorom je čo zlepšovať. Za jeho pozitíva považuje vybudovanie kúpaliska, cyklotrasy a športovej haly. Čo sa jej však nepáči, je to, že tieto projekty vznikali v čase, keď už bolo jasné, že sa blíži energetická kríza. Dodala, že uvedené aktivity tak môžu byť prvé, ktorých činnosť samospráva obmedzí pre vysoké náklady na ich fungovanie. "Tieto prevádzky by bez finančného dotovania mestom neprežili," konštatovala.



Zdôraznila, že mestá a obce čakajú ťažké časy. "Hriňová bude musieť v prvom rade riešiť nárast cien energií. Od toho, ako si s týmto problémom poradí, bude závisieť ďalší jej rozvoj," spresnila. Za dôležité tiež považuje zamerať sa na zveľaďovanie majetku mesta a aj sprehľadnenie činnosti mestských spoločností.



O post primátora mesta Hriňová sa budú v jesenných komunálnych voľbách uchádzať dvaja kandidáti. Okrem Eriky Markovej je to súčasný primátor mesta Stanislav Horník, ktorý kandiduje ako nezávislý. Spojené voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.