Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
< sekcia Regióny

Kandidátka na primátorku B. Bystrice Javorčíková odštartovala kampaň

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Svoju kandidatúru oznámila v marci s tým, že plánuje kandidovať s podporou PS, Demokratov a SaS.

Autor TASR
Banská Bystrica 6. mája (TASR) - Mestská poslankyňa a kandidátka na primátorku mesta Banská Bystrica v jesenných komunálnych voľbách Diana Javorčíková v utorok (5. 5.) odštartovala volebnú kampaň. Svoju kandidatúru oznámila v marci s tým, že plánuje kandidovať s podporou PS, Demokratov a SaS. Ako tvrdí vo svojom programe, má 20 riešení, ktorými chce spolu so svojím tímom „rozhýbať“ mesto.

„Dali sme si ambiciózny cieľ, do konca predvolebnej kampane s vami urobiť 10.000 rozhovorov. Bude to intenzívna kampaň v uliciach, od dverí k dverám. Budem vás počúvať a rozprávať sa s vami o našich riešeniach a vašich nápadoch a viesť kampaň tak, ako som zvyknutá pracovať - poctivo, odborne a priamo medzi vami. A tak budem vykonávať aj svoj mandát ako primátorka Banskej Bystrice,“ uviedla v stredu na sociálnej sieti.

Medzi jej hlavné priority patrí rozhýbať výstavbu 150 nájomných bytov, citlivú obnovu mestského parku a výsadbu tisíc stromov v meste či masívnu rekonštrukciu chodníkov v celom meste s tým, že zavedie Bystrický chodníkový semafor, záväzný kalendár rozkopávok a päťročné záruky na každú opravu.

Javorčíková chce riešiť aj mestskú hromadnú dopravu, návrat plážového kúpaliska do rúk Banskobystričanov, podnikanie a podporu startupov, digitalizáciu mestského úradu, férové parkovanie a tiež premenu Námestia slobody, Medeného hámra, domu kultúry, kaštieľa Radvanských či rekonštrukciu Národného domu na mestský hotel.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici