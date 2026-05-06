Kandidátka na primátorku B. Bystrice Javorčíková odštartovala kampaň
Svoju kandidatúru oznámila v marci s tým, že plánuje kandidovať s podporou PS, Demokratov a SaS.
Autor TASR
Banská Bystrica 6. mája (TASR) - Mestská poslankyňa a kandidátka na primátorku mesta Banská Bystrica v jesenných komunálnych voľbách Diana Javorčíková v utorok (5. 5.) odštartovala volebnú kampaň. Svoju kandidatúru oznámila v marci s tým, že plánuje kandidovať s podporou PS, Demokratov a SaS. Ako tvrdí vo svojom programe, má 20 riešení, ktorými chce spolu so svojím tímom „rozhýbať“ mesto.
„Dali sme si ambiciózny cieľ, do konca predvolebnej kampane s vami urobiť 10.000 rozhovorov. Bude to intenzívna kampaň v uliciach, od dverí k dverám. Budem vás počúvať a rozprávať sa s vami o našich riešeniach a vašich nápadoch a viesť kampaň tak, ako som zvyknutá pracovať - poctivo, odborne a priamo medzi vami. A tak budem vykonávať aj svoj mandát ako primátorka Banskej Bystrice,“ uviedla v stredu na sociálnej sieti.
Medzi jej hlavné priority patrí rozhýbať výstavbu 150 nájomných bytov, citlivú obnovu mestského parku a výsadbu tisíc stromov v meste či masívnu rekonštrukciu chodníkov v celom meste s tým, že zavedie Bystrický chodníkový semafor, záväzný kalendár rozkopávok a päťročné záruky na každú opravu.
Javorčíková chce riešiť aj mestskú hromadnú dopravu, návrat plážového kúpaliska do rúk Banskobystričanov, podnikanie a podporu startupov, digitalizáciu mestského úradu, férové parkovanie a tiež premenu Námestia slobody, Medeného hámra, domu kultúry, kaštieľa Radvanských či rekonštrukciu Národného domu na mestský hotel.
