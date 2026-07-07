< sekcia Regióny
Kandidátka na primátorku B. Bystrice Javorčíková získala podporu OKS
Jej tím od začiatku kampane absolvoval už viac ako 2500 osobných rozhovorov priamo v uliciach mesta a pokračuje v pravidelných stretnutiach vo všetkých mestských častiach.
Autor TASR
Banská Bystrica 7. júla (TASR) - Mestská poslankyňa a kandidátka na primátorku Banskej Bystrice Diana Javorčíková získala aj podporu Občianskej konzervatívnej strany (OKS). Jej kandidatúru v utorok v Banskej Bystrici oficiálne podporil predseda OKS a poslanec Národnej rady SR Ondrej Dostál.
„Ak chceme Banskú Bystricu posunúť dopredu, musíme vedieť spolupracovať. Diana Javorčíková predstavuje kandidátku, ktorá dokázala spojiť ľudí s rôznymi hodnotovými pohľadmi, no s rovnakým cieľom - rozhýbať Banskú Bystricu. Práve preto som sa spolu s OKS rozhodol jej kandidatúru podporiť,“ vysvetlil Dostál.
Obaja vyzdvihli potrebu vecnej diskusie o budúcnosti mesta namiesto osobných útokov a negatívnej kampane. Zhodujú sa, že obyvatelia očakávajú konkrétne riešenia v oblastiach dostupného bývania, kvalitného verejného priestoru, efektívneho fungovania mestského úradu, investícií, čerpania eurofondov a transparentného hospodárenia.
„Od začiatku kampane hovorím, že Banská Bystrica potrebuje viac spolupráce a menej rozdeľovania. Vážim si podporu Ondreja Dostála i celej OKS. Je to dôkaz, že nás spája spoločný cieľ - moderné, otvorené a dobre spravované mesto,“ reagovala Javorčíková, ktorej kampaň je postavená predovšetkým na osobnom kontakte s obyvateľmi.
Jej tím od začiatku kampane absolvoval už viac ako 2500 osobných rozhovorov priamo v uliciach mesta a pokračuje v pravidelných stretnutiach vo všetkých mestských častiach. Cieľom kampane je uskutočniť 10.000 osobných stretnutí.
Javorčíková svoju kandidatúru oznámila v marci s tým, že plánuje kandidovať s podporou PS, Demokratov a SaS.
„Ak chceme Banskú Bystricu posunúť dopredu, musíme vedieť spolupracovať. Diana Javorčíková predstavuje kandidátku, ktorá dokázala spojiť ľudí s rôznymi hodnotovými pohľadmi, no s rovnakým cieľom - rozhýbať Banskú Bystricu. Práve preto som sa spolu s OKS rozhodol jej kandidatúru podporiť,“ vysvetlil Dostál.
Obaja vyzdvihli potrebu vecnej diskusie o budúcnosti mesta namiesto osobných útokov a negatívnej kampane. Zhodujú sa, že obyvatelia očakávajú konkrétne riešenia v oblastiach dostupného bývania, kvalitného verejného priestoru, efektívneho fungovania mestského úradu, investícií, čerpania eurofondov a transparentného hospodárenia.
„Od začiatku kampane hovorím, že Banská Bystrica potrebuje viac spolupráce a menej rozdeľovania. Vážim si podporu Ondreja Dostála i celej OKS. Je to dôkaz, že nás spája spoločný cieľ - moderné, otvorené a dobre spravované mesto,“ reagovala Javorčíková, ktorej kampaň je postavená predovšetkým na osobnom kontakte s obyvateľmi.
Jej tím od začiatku kampane absolvoval už viac ako 2500 osobných rozhovorov priamo v uliciach mesta a pokračuje v pravidelných stretnutiach vo všetkých mestských častiach. Cieľom kampane je uskutočniť 10.000 osobných stretnutí.
Javorčíková svoju kandidatúru oznámila v marci s tým, že plánuje kandidovať s podporou PS, Demokratov a SaS.