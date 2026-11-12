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Kandidátka na primátorku Revúcej Ľ. Benešová podala žalobu na NSS
Jedným z hlavných dôvodov podania žaloby má byť podozrenie z porušovania volebného moratória.
Autor TASR
Revúca 12. novembra (TASR) - Kandidátka na primátorku mesta Revúca Ľubomíra Benešová (PS, KDH, Demokrati, SaS, Hnutie Slovensko, Za ľudí) podala v súvislosti s októbrovými voľbami žalobu na Najvyšší správny súd (NSS) SR. Ako uviedla v stanovisku pre TASR, v žalobe pre dôvodné pochybnosti o dodržaní zákonných pravidiel volebnej súťaže a slobodnom výkone volebného práva namieta ústavnosť aj zákonnosť volieb.
Jedným z hlavných dôvodov podania žaloby má byť podozrenie z porušovania volebného moratória. „Najmä v súvislosti s rozosielaním správ prostredníctvom SMS a aplikácie Messenger, ktorých obsah mal poškodzovať mňa, kandidátku Ľubomíru Benešovú, a ovplyvňovať rozhodovanie voličov v čase, keď už mali byť chránení pred volebnou agitáciou,“ vysvetlila Benešová.
Kandidátka na primátorku Revúcej v žalobe poukazuje aj na podozrenia z volebnej korupcie, ktoré sa majú týkať možného poskytovania finančných a vecných odmien za hlasovanie, ako aj z organizovaného ovplyvňovania voličov. „Namietame tiež možné porušenia pravidiel zabezpečujúcich slobodu a tajnosť hlasovania v jednom z volebných okrskov,“ doplnila Benešová.
Cieľom podania žaloby podľa Benešovej nie je vopred spochybňovať legitimitu zvolenej primátorky, ale dosiahnuť nezávislé súdne preskúmanie konkrétnych podozrení, ich zákonnosti a prípadného vplyvu na výsledok volieb. „O dôvodnosti žaloby rozhodne NSS SR na základe predložených a vykonaných dôkazov,“ poznamenala Benešová.
V Revúcej si obyvatelia v októbrových voľbách volili nové vedenie spomedzi štvorice kandidátov. Najviac hlasov, a to 42,57 percenta, získala Lucia Búšová (nezávislá). Na ďalších priečkach skončili Benešová so ziskom 32,29 percenta hlasov, Zuzana Nosáľová (Hlas-SD) s 18,79 percenta a Marek Vrbjar (nezávislý), ktorý získal 6,33 percenta hlasov. Volebná účasť v Revúcej dosiahla 43,76 percenta.
V súvislosti so spojenými voľbami do orgánov územnej samosprávy eviduje NSS 79 doručených žalôb vo veci preskúmania ústavnosti a zákonnosti. V mestách Sliač, Kežmarok, Michalovce, Nesvady, Veľké Kapušany a Revúca sa žaloba týka výsledku volieb primátora. Zvyšné žaloby sa týkajú výsledkov volieb starostu a takisto výsledkov volieb do mestského alebo obecného zastupiteľstva. Súd eviduje aj žalobu, ktorá sa týka volieb do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja.
Jedným z hlavných dôvodov podania žaloby má byť podozrenie z porušovania volebného moratória. „Najmä v súvislosti s rozosielaním správ prostredníctvom SMS a aplikácie Messenger, ktorých obsah mal poškodzovať mňa, kandidátku Ľubomíru Benešovú, a ovplyvňovať rozhodovanie voličov v čase, keď už mali byť chránení pred volebnou agitáciou,“ vysvetlila Benešová.
Kandidátka na primátorku Revúcej v žalobe poukazuje aj na podozrenia z volebnej korupcie, ktoré sa majú týkať možného poskytovania finančných a vecných odmien za hlasovanie, ako aj z organizovaného ovplyvňovania voličov. „Namietame tiež možné porušenia pravidiel zabezpečujúcich slobodu a tajnosť hlasovania v jednom z volebných okrskov,“ doplnila Benešová.
Cieľom podania žaloby podľa Benešovej nie je vopred spochybňovať legitimitu zvolenej primátorky, ale dosiahnuť nezávislé súdne preskúmanie konkrétnych podozrení, ich zákonnosti a prípadného vplyvu na výsledok volieb. „O dôvodnosti žaloby rozhodne NSS SR na základe predložených a vykonaných dôkazov,“ poznamenala Benešová.
V Revúcej si obyvatelia v októbrových voľbách volili nové vedenie spomedzi štvorice kandidátov. Najviac hlasov, a to 42,57 percenta, získala Lucia Búšová (nezávislá). Na ďalších priečkach skončili Benešová so ziskom 32,29 percenta hlasov, Zuzana Nosáľová (Hlas-SD) s 18,79 percenta a Marek Vrbjar (nezávislý), ktorý získal 6,33 percenta hlasov. Volebná účasť v Revúcej dosiahla 43,76 percenta.
V súvislosti so spojenými voľbami do orgánov územnej samosprávy eviduje NSS 79 doručených žalôb vo veci preskúmania ústavnosti a zákonnosti. V mestách Sliač, Kežmarok, Michalovce, Nesvady, Veľké Kapušany a Revúca sa žaloba týka výsledku volieb primátora. Zvyšné žaloby sa týkajú výsledkov volieb starostu a takisto výsledkov volieb do mestského alebo obecného zastupiteľstva. Súd eviduje aj žalobu, ktorá sa týka volieb do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja.