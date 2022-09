Kandidátka na primátorku Zvolena D. Árvaiová predstavila program a tím

Zvolen 2. septembra (TASR) – Celkom 24-členný tím kandidátov na post poslancov mestského zastupiteľstva predstavila v piatok (2. 9.) Dominika Árvaiová, ktorá sa vo Zvolene v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádza o post primátorky mesta.



"Naším spoločným cieľom je spolupracovať a vedieť sa dohodnúť. Sme reakciou na stagnáciu, v ktorej sa podľa nás Zvolen dlhodobo nachádza," uviedla Árvaiová na brífingu.



Súčasné vedenie mesta a poslanci v mestskom zastupiteľstve sa podľa nej v uplynulom volebnom období nedokázali dohodnúť na viacerých kľúčových investíciách. "Je preto načase pohnúť sa vpred, do budúcnosti," zdôraznila.



Súčasne predstavila program s názvom 12 + 4 + 3. "Ide o 12 okamžitých zmien, štyri veľké projekty a tri dlhodobé vízie pre Zvolen," priblížila.



Medzi okamžité ciele patrí skrášlenie verejných priestranstiev či kontajnerových stojísk, zvýšenie transparentnosti mestského úradu vďaka transparentným výberovým konaniam a zverejneniu programu primátorky, ale aj povinnosť pre developerov pomáhať verejnému účelu. "Za jedno volebné obdobie chceme dosiahnuť opravu poškodených častí zámku, spraviť z Borovej hory výkladnú skriňu mesta, konečne postaviť kúpalisko a spraviť zo Zvolena smart mesto 21. storočia," vymenovala.



Medzi jej dlhodobé vízie patrí priniesť do mesta IT fakultu, vytvoriť areál vodného slalomu na Hrone, ako aj zabezpečiť energetickú sebestačnosť vďaka využitiu geotermálnej energie.