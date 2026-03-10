< sekcia Regióny
Kandidátka na šéfku BSK Z. Krajčovičová predstavila svoju víziu
Medzi prioritami je napríklad riešenie problému vrakunskej skládky či dôsledné posudzovanie projektov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť zdravie obyvateľov.
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Kandidátka na predsedníčku Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v tohtoročných jesenných voľbách Zuzana Krajčovičová (Právo na pravdu) predstavila v utorok svoju víziu Bratislavský kraj - skvelé miesto pre život. Kraj podľa nej musí začať riešiť skutočné problémy občanov, pretože stagnuje. Program sa sústreďuje na štyri priority, a to zdravé prostredie, bezpečné školy, dôstojné služby pre všetky generácie a fungujúca doprava. Informovala o tom na tlačovej konferencii, na ktorej zároveň predstavila aj svoj tím.
„Bratislavský samosprávny kraj musí prestať byť vzdialenou inštitúciou a začať fungovať ako služba občanom. Nastal čas, aby bol kraj o rodinách, ktoré tu žijú, nie o politikoch. Našou prioritou sú obyvatelia regiónu a kvalita života v ňom. Chceme priniesť úprimnú zmenu,“ skonštatovala Krajčovičová.
Bratislavský kraj musí podľa nej aktívne riešiť environmentálne záťaže a znečistenie. Medzi prioritami je napríklad riešenie problému vrakunskej skládky či dôsledné posudzovanie projektov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť zdravie obyvateľov. „Razantné nie“ hovorí pri plánovanej spaľovni v Slovnafte či veternému parku v Stupave. A hoci nie všetko je v kompetencii kraja, je to na jeho území a mal by spolupracovať s envirorezortom.
Školy by podľa nej mali byť bezpečným prostredím pre deti a miestom kvalitného vzdelávania. Je tiež presvedčená, že politické a ideologické spory do školských lavíc nepatria.
Zasadiť sa chce aj o dôstojnosť pre všetky generácie. V oblasti zdravotníctva sa chce zamerať na nedostatok pediatrov, špecialistov či pohotovostných lekární. Zamerať sa chce nielen na dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ale aj posilnenie kapacít sociálnych služieb pre seniorov a férové ohodnotenie ošetrujúcich sestier.
Za nemenej dôležitú tému považuje aj dopravu v regióne, ktorá podľa nej potrebuje systémové riešenia. Prioritou je pre ňu spolupráca mesta, kraja a štátu, modernizácia cestnej infraštruktúry a lepšie prepojenie okresov Malacky, Pezinok a Senec. Kraj nemôže byť podľa nej len údržbárom. V rámci dopravy však považuje za dôležitú aj bezpečnosť vo vozidlách MHD, regionálnych spojoch či taxíkoch, pričom poukazuje na množstvo zahraničných vodičov.
Program bude so svojím tímom postupne aj aktualizovať a modifikovať počas toho, ako budú robiť rôzne analýzy. „Ale týchto cieľov sa chceme naozaj držať,“ odkázala Krajčovičová.
Na post predsedu BSK kandiduje aj súčasný šéf kraja Juraj Droba. Je kandidátom štvorkoalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. Kandiduje tretíkrát.
Na post predsedu BSK kandiduje aj súčasný šéf kraja Juraj Droba. Je kandidátom štvorkoalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. Kandiduje tretíkrát.