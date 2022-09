Kandidátka Z. Svrčeková chce pre Piešťany nové investície

Piešťany 26. septembra (TASR) - Medzi priority volebného programu nezávislej kandidátky na primátorku Piešťan Zuzany Svrčekovej patrí konsolidácia mestského rozpočtu, príprava mesta na prichádzajúcu energetickú krízu, ako aj ekonomické zapojenie občanov mesta do rozhodovacieho procesu. Informovala o tom TASR. Do volieb ide kandidátka s podporou Smeru-SD, SNS, Republiky, Života - Národnej strany.



Svrčeková chce ponúknuť alternatívu, ktorá bude založená na zásadách efektívnej a otvorenej samosprávy, transparentnom rozhodovaní bez prvkov korupcie, obchádzania zákonov, ignorácie názoru občanov a pochybných a záujmových rozhodnutí za účelom manipulácie verejnej mienky. "Dlhodobo sa ako mestská poslankyňa venujem verejnej a štátnej správe a mám dostatok vedomostí a skúseností, aby som problémy vedela riešiť rýchlo a efektívne v prospech ľudí," uviedla.



Cieľom a víziou je podľa nej predstaviť detailne pripravený program pre mesto na základe požiadaviek a potrieb širokej verejnosti. Medzi ďalšie okruhy jej záujmu patria bezpečnosť v meste, šport, doprava a investície, ktoré vytvoria nové pracovné príležitosti a prinesú peniaze do mesta. "Otvorím dvere novým investíciám. Mesto bude investície lákať a nie ich odpudzovať byrokraciou a nezáujmom," doplnila.



Okrem Svrčekovej sa o post primátora Piešťan bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať Vladimír Bakita, Martin Graus, Tomáš Hudcovič, súčasný primátor Peter Jančovič, všetci ako nezávislí, Martin Cifra za Starostovia a nezávislí kandidáti, Martin Madlo za Hlas–SD, Jozef Stupavský - Národná koalícia/nezávislí kandidáti a Alžbeta Vlčková za Skúsme to inak.