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Kandidátkou na post primátora Prešova bude za Smer-SD S. Pavlovičová
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Autor TASR,aktualizované
Prešov 28. júla (TASR) - Kandidátkou na post primátora mesta Prešov bude za stranu Smer-SD Svetlana Pavlovičová. V utorok to na tlačovej konferencii oznámil predseda strany a slovenský premiér Robert Fico. Mesto podľa Pavlovičovej potrebuje prebudenie a nosnými piliermi sú podľa nej prepojenie mesta s občanmi a podnikateľským sektorom.
„Práve v Prešovskom kraji mesto Prešov potrebuje prebudenie, potrebuje energiu, ja by som si veľmi želala, aby sa do Prešova vrátila elegancia, sila a tá správna komunikácia s ľuďmi,“ uviedla Pavlovičová, ktorá v súčasnosti pôsobí ako poslankyňa v mestskom zastupiteľstve v Prešove. Zároveň je poradkyňou komisára pre deti.
„Myslím si, že táto kombinácia skúsenosti z regionálnej politiky, keď robila na samosprávnom kraji, z veľkej politiky, z národnej rady a teraz je to veľká skúsenosť z oblasti sociálnej starostlivosti a starostlivosti o deti, ju predurčuje ako vynikajúcu kandidátku,“ skonštatoval Fico.
Záujem o post primátora mesta Prešov okrem Pavlovičovej ohlásili už aj bývalý primátor a súčasný mestský a krajský poslanec Pavel Hagyari ako nezávislý, krajinný architekt a mestský poslanec Rastislav Mochnacký, ktorý pôjde do volieb s podporou koalície strán vrátane KDH. Kandidatúru ohlásil tiež súčasný primátor František Oľha, ktorý sa o hlasy voličov bude uchádzať s podporou Demokratov a Progresívneho Slovenska. Kandidatúru v uplynulých dňoch ohlásil tiež Artúr Benes, manažér, podnikateľ, odborník na regionálny rozvoj a generálny riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, ktorý do volebného súboja vstupuje ako nezávislý kandidát.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
„Práve v Prešovskom kraji mesto Prešov potrebuje prebudenie, potrebuje energiu, ja by som si veľmi želala, aby sa do Prešova vrátila elegancia, sila a tá správna komunikácia s ľuďmi,“ uviedla Pavlovičová, ktorá v súčasnosti pôsobí ako poslankyňa v mestskom zastupiteľstve v Prešove. Zároveň je poradkyňou komisára pre deti.
„Myslím si, že táto kombinácia skúsenosti z regionálnej politiky, keď robila na samosprávnom kraji, z veľkej politiky, z národnej rady a teraz je to veľká skúsenosť z oblasti sociálnej starostlivosti a starostlivosti o deti, ju predurčuje ako vynikajúcu kandidátku,“ skonštatoval Fico.
Záujem o post primátora mesta Prešov okrem Pavlovičovej ohlásili už aj bývalý primátor a súčasný mestský a krajský poslanec Pavel Hagyari ako nezávislý, krajinný architekt a mestský poslanec Rastislav Mochnacký, ktorý pôjde do volieb s podporou koalície strán vrátane KDH. Kandidatúru ohlásil tiež súčasný primátor František Oľha, ktorý sa o hlasy voličov bude uchádzať s podporou Demokratov a Progresívneho Slovenska. Kandidatúru v uplynulých dňoch ohlásil tiež Artúr Benes, manažér, podnikateľ, odborník na regionálny rozvoj a generálny riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, ktorý do volebného súboja vstupuje ako nezávislý kandidát.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.